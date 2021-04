TV-Tipps am Dienstag

"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) geht in eine neue Staffel. Das ZDF blickt zurück auf das Leben von Queen Elizabeth II. und in "Das Schwergewicht" (kabel eins) steigt Lehrer Scott für seine Schüler in den Ring.

20. April 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Sing meinen Song - das Tauschkonzert": Johannes Oerding und DJ BoBo (r.) © TVNOW / Markus Hertrich

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - das Tauschkonzert, Musikshow Popsänger lädt zum "Tauschkonzert" ( ) ein. Nach seiner ersten Teilnahme führt er nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Ian Hooper, der Frontmann der Folk-Band "Mighty Oaks" sowie die Sängerin und Rapperin Nura. 20:15 Uhr, ZDF, Die Queen und die Macht der Bilder, Doku Ihre Disziplin ist legendär, die Beliebtheit im Volk groß. Stets musste Queen Elizabeth II. ihr Leben mit den Pflichten der Krone in Einklang bringen und in der Öffentlichkeit die Stabilität des Königshauses verkörpern. Fast immer hat sie diese Aufgaben souverän gemeistert. 20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen: Liebe kennt kein Alter, Familienserie Stolpe (Markus Hering) kämpft weiterhin an der Liebesfront um Hildegard (Andrea Sihler). Nachdem er ein Gespräch zwischen Schwester Hanna (Janina Hartwig) und Hildegard belauschte, ist er sich sicher, bald in den Armen seiner Geliebten zu liegen. Wöllers (Fritz Wepper) Bohrungen im Klosterwald auf der Suche nach Lithium sind mittlerweile beinahe abgeschlossen. Nun muss er nur noch über Weihbischof Landkammer (Wolfgang Böck) das Kloster kaufen, und schon kann die Batterie-Fabrik aus dem Boden gestampft werden. 20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Familienbande Als Unternehmertochter Sarah Reibert (Luise von Finckh) ihren Bruder Niels vom Arzt abholen soll, wird sie von zwei Maskierten in ein Auto gezerrt. Das Team sucht auf Hochtouren nach dem entführten Mädchen. Bald wird klar, dass die Entführer versehentlich das Au-pair und nicht Sarah entführt haben. Als eine Lösegeldforderung eingeht, beginnt Sarahs Vater Uwe (Justus von Dohnányi) um das Leben der jungen Dänin zu schachern und bringt sie in Lebensgefahr. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. 20:15 Uhr, kabel eins, Das Schwergewicht, Komödie Ex-Ringer Scott Voss (Kevin James) unterrichtet wenig motiviert an einer Highschool Biologie. Als Gelder für freiwillige Aktivitäten wie das Musikprogramm gestrichen werden sollen, erwacht der phlegmatische Pauker zu neuem Leben. Um den Posten von Musiklehrer Marty (Henry Winkler) zu retten, nimmt er an knallharten Mixed-Martial-Arts-Kämpfen teil - und mausert sich von der pummeligen Lachnummer zu einer gut bezahlten Granate im Ring.