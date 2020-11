TV-Tipps am Dienstag

Zwei Jugendliche geraten in den Sog des illegalen Online-Spiels "Nerve" (ProSieben). In "Inside Man" (NITRO) begeht Clive Owen den scheinbar perfekten Bankraub. Keanu Reeves verteidigt in "The Whole Truth" (Tele 5) einen Jugendlichen unter Mordverdacht.

17. November 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

2016 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved "Nerve": Vee (Emma Roberts) ahnt nicht, dass ein Online-Spiel in kürzester Zeit ihr ganzes Leben zerstören könnte

20:15 Uhr, ProSieben, Nerve, Thriller Vee ( ) ist etwas schüchtern und nicht unbedingt der Cheerleader-Typ an ihrer Highschool. Um ihren Freundinnen zu imponieren, lässt sie sich auf ein neuartiges Internet-Spiel ein, eine moderne Variante von "Wahrheit oder Pflicht". Nach dem ersten harmlosen Nervenkitzel werden die Aufgaben und Mutproben allerdings immer extremer. Doch Aussteigen ist für Vee keine Option mehr. Das Spiel hat längst die Kontrolle über ihr Leben übernommen. 20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Die zweite Chance, Romanze Julia (Jördis Richter) und Sven Meibach (Bert Tischendorf) betreiben gemeinsam glücklich eine Schreinerei. Doch als Sven nach einem Unfall ins Koma fällt und danach mit Amnesie aufwacht, kann er sich an seine Ehefrau Julia nicht mehr erinnern. Verwirrt und von der Situation überfordert zieht er wieder zu seinen wohlhabenden Eltern Marlene (Alexandra von Schwerin) und Olof (Götz Schubert). Die haben ganz eigene Pläne für ihren Sohn. 20:15 Uhr, Tele 5, The Whole Truth, Gerichtsdrama Der jugendliche Angeklagte schweigt. Auch seinem Anwalt Richard Ramsey (Keanu Reeves), einem Freund seiner Familie, sagt er kein Wort. Dabei soll Mike Lassiter (Gabriel Basso) seinen gewalttätigen Vater Boone (Jim Belushi) ermordet haben. Warum, das schält sich nur langsam heraus. Denn jeder in diesem Prozess scheint etwas zu verheimlichen. Die Wahrheit? Sie ist flüchtig. 20:15 Uhr, kabel eins, Outbreak - Lautlose Killer, Actionthriller Militärarzt Sam Daniels ( ) ist hilflos: Der heimtückische Virus Motaba löscht innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Dorf im afrikanischen Regenwald aus. Jetzt gilt es nur noch, Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Verschleppung der Seuche zu treffen. Doch Daniels Warnungen stoßen auf taube Ohren. Wenig später ist die Katastrophe komplett: In einer amerikanischen Kleinstadt bricht eine tödliche Epidemie aus. Alle Symptome der Krankheit weisen auf den Motaba-Virus hin. Sam nimmt Kontakt zu seiner Ex-Frau, der Virologin Roberta Keough (Rene Russo), auf, um schnellstmöglich ein Anti-Serum zu entwickeln. 20:15 Uhr, NITRO, Inside Man, Bankraubthriller Als Maler getarnt überfallen Dalton Russell (Clive Owen) und seine Komplizen eine Bank in Manhattan und nehmen die Angestellten und Kunden gefangen. Die einheitliche Kostümierung von Entführern und Geiseln sowie eine Reihe nachgestellter Szenarien stiften so viel Verwirrung, dass keiner der Unbeteiligten mehr weiß, wer eigentlich auf welcher Seite steht. Die Detectives Keith Frazier (Denzel Washington) und Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor) werden mit dem Fall betraut. Mit dem Polizisten John Darius (Willem Dafoe) versuchen sie, die Situation unter Kontrolle zu bringen.