TV-Tipps am Dienstag

Die "Tierärztin Dr. Mertens" (Das Erste) gerät mit ihrer Tochter aneinander. Timothée Chalamet muss sich als junger Adliger auf dem Wüstenplaneten "Dune" (kabel eins) beweisen. Kommissarin Petersen muss in "Stralsund" (ZDFneo) das Rätsel um eine explodierte Jacht lösen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Unter Druck, Familienserie

Das gute Verhältnis zwischen Susanne (Elisabeth Lanz) und ihrer Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) gerät ins Wanken. Susanne erfährt zufällig, dass Giraffenbulle Alpay durch Luisas Unachtsamkeit verletzt wurde und Luisa ihr das verschwiegen hat. Wütend wirft sie ihrer Tochter vor, nicht vertrauenswürdig zu sein. Für Luisa ist dieser Vorwurf ein harter Schlag. Erst nach einem Gespräch mit Luisas Vater erkennt Susanne, dass sie in letzter Zeit als Mutter zu wenig präsent war.

20:15 Uhr, kabel eins, Dune, Sci-Fi

Paul Atreides (Timothée Chalamet) muss auf den gefährlichen Wüstenplaneten Arrakis reisen, um die Zukunft seiner Familie und seines Volkes zu sichern. Dort befindet sich die einzige Quelle eines wertvollen Rohstoffs, der der Menschheit ungeahnte geistige Kräfte eröffnen könnte. Doch rivalisierende Mächte wollen die Substanz für sich beanspruchen. Es kommt zu einem unerbittlichen Kampf, den nur die überstehen, die ihre Ängste überwinden.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Schattenlinien, Krimi

Auf dem Strelasund explodiert eine Jacht. Britta Böhring, geborene Hanssen, überlebt, ihr Ehemann Jan Böhring stirbt. Ermittlerin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) wundert sich, dass Jans Mutter Annegret den Tod auffallend gefasst hinnimmt, als hätte sie ihn erwartet. Bald steht fest: Die Explosion wurde durch einen ferngezündeten Sprengsatz ausgelöst. Handelt es sich um einen gezielten Anschlag? Gleichzeitig werden Annegret Böhring, der frühere Heimleiter Richard Dorn und Ex-Stasi-Mann Martin Krenn anonym erpresst. War die Detonation ein erstes Warnsignal?

20:15 Uhr, ZDF, Urlaubslust und Reisefrust, Doku

Urlaub gilt als die schönste Zeit des Jahres. Millionen Menschen reisen an Strände, in Städte oder an exotische Orte. Doch die Massen setzen viele Reiseziele zunehmend unter Druck. Verkehrschaos, überfüllte Straßen, Lärm, Müll und Wassermangel sind die Folge. Experten sprechen von Overtourism. Die Doku zeigt, wie aus der Sehnsucht nach Erholung eine Belastung für Touristen, Einheimische und Natur wird.

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Familienbande, Krimi

Sarah Reibert (Luise von Finckh) soll ihren Bruder Niels vom Arzt abholen, wird jedoch plötzlich von zwei Maskierten verschleppt. Das Ermittlerteam setzt alles daran, die junge Frau zu finden. Bald stellt sich heraus, dass die Täter eigentlich Sarah entführen wollten, jedoch versehentlich das Au-pair mitgenommen haben. Als die Kidnapper Lösegeld fordern, versucht Sarahs Vater Uwe (Justus von Dohnányi) zu verhandeln und bringt die Dänin damit in große Gefahr. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.