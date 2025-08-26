TV-Tipps am Dienstag

In "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" (RTL) wird der Sohn eines Millionärs samt seiner Nanny entführt. Tom Hiddleston trifft mit einem Team aus Abenteurern auf den Riesenaffen "Kong" (kabel eins). Im ZDF deckt Sebastian Lege Tricks der Lebensmittelindustrie auf.

20:15 Uhr, RTL, Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi: Das Kind wird sterben, Krimi

Der achtjährige Jasper (Anton Landau), Sohn des reichen Unternehmers Frederik Thalfort (Moritz Führmann), wird entführt. Auch seine Nanny Mariana (Soma Pysall) gerät in die Hände der Täter, die sie für Jaspers Mutter halten. Durch ihr Verschwinden wird sie selbst verdächtig. Thalfort verweigert die Zusammenarbeit mit Verena (Henny Reents) und Karen (Annette Paulmann) und provoziert stattdessen die Entführer - zum Nachteil für seinen Sohn. Wusste jemand aus Verenas Team von der Entführung?

20:15 Uhr, kabel eins, Kong: Skull Island, Monsterabenteuer

Ein Forscherteam (Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson u. a.) reist in den Südpazifik, um die geheimnisvolle "Skull Island" zu erforschen. Kaum dort angekommen, greift ein gigantischer Affe an und bringt ihre Hubschrauber zum Absturz. Schnell wird klar: Kong ist nicht das einzige riesige Wesen auf dieser unheimlichen Insel.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit, Food-Reportagereihe

Produktentwickler Sebastian Lege zeigt, wie die Lebensmittelindustrie weltweit unsere Essgewohnheiten verändert hat. Er stellt Konzerne vor, die uns täglich mit Produkten versorgen - manche unbedenklich, andere fragwürdig. In Asien sieht er sich unter anderem die Herstellung von Red Bull, Bounty und Froop mit Mango an.

20:15 Uhr, Tele 5, Das gibt Ärger, Actionkomödie

Die CIA-Agenten Tuck (Tom Hardy) und FDR (Chris Pine) sind beste Freunde und Kollegen. Nach einem misslungenen Einsatz werden sie ins Büro versetzt. Tuck lernt online Lauren (Reese Witherspoon) kennen, während FDR ihr zufällig im Alltag begegnet - ohne zu wissen, dass es sich um dieselbe Frau handelt. Als sie die Wahrheit erfahren, beginnt ein heftiger Konkurrenzkampf.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Das Phantom, Krimi

Ein Unbekannter bricht nachts in die Wohnung einer jungen Frau ein, sieht sich in ihrem Wäscheschrank um und betäubt sie. Am nächsten Tag vertraut sich die junge Polizistin Petra Degenhardt ihrer Kollegin Nina Petersen an, da sie glaubt, beobachtet zu werden. Auch ihre Freundin Maren Leiser hat dieses Gefühl. Obwohl noch keine Straftat vorliegt, will Nina ermitteln.