TV-Tipps am Dienstag

In "Dünentod" erschüttert eine Welle spektakulärer Raubüberfälle Friesland (RTL). Das ZDF zeigt die Doku "Royal Family - Englands königliche Geschwister". Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) hat es mit einer rätselhaften Krankheit im Zoo zu tun.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel, Krimi

Eine Serie aufsehenerregender Überfälle auf Geldtransporter sorgt in Friesland für Aufruhr. Die Ermittler Femke (Pia-Micaela Barucki), Tjark (Hendrik Duryn) und Ceylan (Yasemin Cetinkaya) bekommen Unterstützung von Rena Fehmerling (Kristin Suckow) von der Autobahnpolizei. Als ein Schäfer sich Teile der Beute aneignet, geraten er und seine Frau ins Visier einer gefährlichen Bande. Tjark will ihm helfen - doch seine Vergangenheit holt ihn ein und bringt ihn selbst in Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister, Dokureihe

Kein offizielles Amt, aber trotzdem ständig im Fokus der Öffentlichkeit: Die Geschwister von König Charles III., Anne, Edward und Andrew, genießen viele Vorteile und haben weniger Pflichten. Doch ist ihr Leben wirklich einfacher? Auch die nächste Generation steht im Mittelpunkt: Prinz Harry, Bruder von Thronfolger William, hat sich bewusst von den royalen Verpflichtungen abgewandt. Mit seinem Rückzug brachte er die Royal Family in Turbulenzen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Der Jahrestag, Familienserie

Im Zoo kommt es zum Konflikt zwischen Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und der leitenden Tierärztin Dr. Elif Sahin (Neshe Demir), weil eine heikle Untersuchung an Susannes Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) und einem weiteren Praktikanten übertragen wird. Doch durch die gemeinsame Bewältigung einer rätselhaften Krankheit bei den Zootieren entwickeln die beiden schließlich gegenseitigen Respekt und nähern sich an.

20:15 Uhr, ProSieben, After Love, Romanze

Tessa (Josephine Langford) möchte für ihren Traumjob nach Seattle ziehen, doch ihr Freund Hardin (Hero Fiennes Tiffin) kommt mit seiner Eifersucht kaum klar. Dann taucht plötzlich Tessas Vater wieder auf und enthüllt brisante Geheimnisse über Hardins Familie. Die Beziehung der beiden wird dadurch stark auf die Probe gestellt.

20:15 Uhr, kabel eins, Honest Thief, Actionthriller

Der professionelle Dieb Tom (Liam Neeson) will mit seiner Vergangenheit abschließen und stellt sich dem FBI, nachdem er seine große Liebe gefunden hat. Doch ein korrupter FBI-Agent unterschlägt die Beute und bringt sogar einen Kollegen um. Tom wird des Mordes verdächtigt und muss Beweise sammeln, um seine Unschuld zu beweisen. Während sein Gegenspieler versucht, Tom und dessen Freundin Annie (Kate Walsh) zum Schweigen zu bringen, muss Tom das Vertrauen der Ermittler gewinnen, um sich zu retten.