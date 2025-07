TV-Tipps am Dienstag

Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) kümmert sich um eine depressive Elefantenkuh. Das ZDF zeigt die Doku "ZDFroyal: Plötzlich Majestät - Liebe und Geheimnis". In ""Dünentod" (RTL) wird ein Toter auf einem Geisterschiff gefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Ein kleiner Wolf, Familienserie

Im Zoo kommt es bei der Behandlung einer depressiven Elefantenkuh zu Spannungen zwischen Dr. Mertens (Elisabeth Lanz) und der leitenden Tierärztin Dr. Elif Sahin (Neshe Demir). Dabei werden die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Frauen deutlich - und Susanne muss erst noch akzeptieren, dass sie nicht mehr das Sagen hat. Die Situation spitzt sich weiter zu, als Elifs Vater (Mustafa Avkiran) zu Besuch kommt: Er findet Susanne sympathisch und stimmt ihr als ehemaliger Tierarzt auch fachlich zu. Als Susanne schließlich eine Anweisung von Elif ignoriert, kommt es zum handfesten Konflikt.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Plötzlich Majestät - Liebe und Geheimnis, Doku

Wie beeinflussen Bürgerliche, die in Königshäuser einheiraten, die europäischen Monarchien? Welche Rolle spielen ihre Überzeugungen und Werte im royalen Alltag? Zwischen Tradition und Moderne suchen sie ihren Platz. Nach den Hochzeiten werden Kate, Mary, Mette-Marit und Daniel Eltern - doch wie gehen sie mit ihrer neuen Rolle als Royals um? Wie bestehen sie die Herausforderungen des Lebens im Rampenlicht und den Umgang mit Krisen?

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer, Krimi

An der Küste Ostfrieslands entdecken Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) ein verlassenes Schiff mit einem toten Banker und einer verstummten Überlebenden, die in einen Mordfall verwickelt ist. Die Ermittlungen führen in die undurchsichtige Welt eines Offshore-Windparks, wo sich herausstellt, dass die vermeintliche Prostituierte eine Schlüsselrolle spielt. Schon bald geraten die Ermittler in ein gefährliches Geflecht aus Intrigen, Verrat und Machtspielen.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Schlager: Matthias Reim, Show

Marianne Rosenberg und Matthias Reim zählen zu den ganz Großen der deutschen Musikszene - bei diesem besonderen Event stehen sie im Mittelpunkt. Prominente Gäste wie Semino Rossi und Conchita Wurst verleihen den bekannten Songs eine neue Note, ob solo, als Duo oder gemeinsam mit anderen. Moderiert wird die Show von Inka Bause, die mit Charme und guter Stimmung durch den Abend führt und perfekt zum sommerlichen Open-Air passt.

20:15 Uhr, ProSieben, After Forever, Romantikdrama

Die große Liebe zwischen Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin) ist mit der Zeit immer komplizierter und toxischer geworden. Bevor sie entscheiden, wie es weitergeht, stehen sie vor einer Trennung auf Zeit: Hardin bleibt in London, um sich mit seiner schwierigen Vergangenheit auseinanderzusetzen, während Tessa nach Seattle zurückkehrt.