TV-Tipps am Dienstag

In "Dünentod" (RTL) gefährden die Rachepläne eines Lagerarbeiters Leben. Eine Popsängerin nimmt in "Marry Me" (ProSieben) den Heiratsantrag eines Fremden an. In "München Mord" (ZDFneo) entführt ein Unbekannter die Ermittlerin Flierl.

(cg/spot) | 22. Juli 2025 - 06:01 Uhr

"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tödliche Falle": Maxim (Leonard Kunz, l.) bedroht Tjark (Hendrik Duryn) mit einer Waffe. © RTL / Stephan Rabold