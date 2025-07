TV-Tipps am Dienstag

In "Dünentod" (RTL) verschwindet eine Frau nach einer Party spurlos. In "Logan Lucky" (kabel eins) wollen zwei Gauner bei einem Autorennen ans große Geld. Das Team von "München Mord" (ZDFneo) ermittelt, als die Besitzerin eines Klubs erschossen wird.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand, Krimi

Im kleinen Ort Werlesiel an der Nordseeküste scheint die Welt noch in Ordnung - bis eine junge Frau nach einer feuchtfröhlichen Nacht im Nebel verschwindet. Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) hat Zweifel an einem gewöhnlichen Vermisstenfall und beginnt zu ermitteln. Unterstützung bekommt sie bald vom Kripobeamten Tjark Wolf (Hendrik Duryn), der den Fall übernehmen soll.

20:15 Uhr, kabel eins, Logan Lucky, Komödie

Jimmy (Channing Tatum) und Clyde Logan (Adam Driver) führen ein wenig glamouröses Leben. Doch damit soll Schluss sein: Die Brüder planen einen spektakulären Raub. Weil sie selbst keine Ahnung vom Handwerk haben, holen sie sich Hilfe - ausgerechnet von Joe Bang (Daniel Craig), einem Sprengstoffprofi, der aktuell hinter Gittern sitzt.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Schwarze Rosen, Krimi

Ein neuer Fall landet auf dem Schreibtisch von Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held): Sie sollen den vorbestraften Lutz Werneck (Eckhard Preuß) beobachten, der unter Mordverdacht steht. Bei der toten Frau handelt es sich um Clubbesitzerin Patrizia Wolff (Ursula Gottwald), während die Kellnerin Nike (Sinja Dieks) verschont blieb. Als Flierl im Einsatz schwer verletzt wird, ist der Ärger bei Chef Zangel (Christoph Süß) groß - vor allem, weil das K11 wichtige Hinweise nicht weitergegeben hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang, Familienserie

Rund ein Jahr nach dem Tod von Christoph hat Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) beruflich neu angefangen - als mobile Tierärztin. Doch der Alltag ist schwierig: unbezahlte Rechnungen, finanzielle Engpässe und Ärger mit der Bank. In den Zoo will sie nicht zurück, zu viele Erinnerungen schmerzen. Doch als Tierpfleger Conny (Thorsten Wolf) sie dort um Hilfe bittet, kommt sie zurück - und spürt, wie gut ihr die Rückkehr tut.

20:15 Uhr, ZDF, Rewe, Edeka und Co.: Wer verdient an unseren Lebensmitteln?, Verbraucherreportage

Lebensmittel kosten immer mehr, Supermärkte und Discounter verzeichnen hohe Gewinne. Liegt der Verdacht nahe, dass sie sich auf Kosten der Kunden bereichern? Sicher ist: Nicht nur Energiepreise oder Ernteausfälle treiben die Preise. Rund 80 Prozent des Markts kontrollieren vier große Händler - die Hälfte davon Rewe und Edeka. Die Reportage verfolgt den Weg unserer Lebensmittel vom Produzenten bis ins Regal.