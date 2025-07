TV-Tipps am Dienstag

In "Wunder" (ProSieben) hofft ein entstellter Junge auf Akzeptanz bei seinen Mitschülern. Im ZDF deckt Sebastian Lege Tricks der Lebensmittelindustrie auf. Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) suchen Landwirte auf mehreren Kontinenten die große Liebe.

20:15 Uhr, ProSieben, Wunder, Familiendrama

August (Jacob Tremblay) hat eine seltene Erkrankung, die sein Gesicht stark entstellt. Nach Jahren des Hausunterrichts entscheiden seine Eltern, ihn auf eine reguläre Schule zu schicken - ein großer Schritt für die Familie. Dort wird der sensible Junge zunächst gemobbt und ausgeschlossen. Doch mit Jack (Noah Jupe) findet er einen Freund, der ihm zeigt, dass er auch einfach ein ganz normaler Junge sein kann.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co., Food-Reportage

Sebastian Lege nimmt bekannte Süßwaren und Getränke genauer unter die Lupe - darunter Fanta, Milky Way und Tic Tac. Er zeigt, wie die Industrie mit cleveren Tricks ihre Gewinne maximiert und dabei oft auf Kosten der Qualität spart. So kann Tic Tac statt Frische sogar Mundgeruch fördern, und Milky Way enthält deutlich weniger Milch, als der Name vermuten lässt. In seiner Werkstatt entlarvt Lege gängige Konsumtäuschungen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelshow

Die romantische Suche von sieben Landwirten in aller Welt geht in die nächste Runde. In Afrika, Asien oder auf den Kanaren erleben sie intensive Momente, emotionale Rückschläge und echte Nähe. Mal kommt es zu Trennungen, mal zu großen Gefühlen - und immer wieder zu mutigen Liebesgeständnissen. Die große Liebe ist zum Greifen nah, oder plötzlich wieder weit entfernt.

20:15 Uhr, kabel eins, Godzilla vs. Kong, Action

Godzilla richtet großen Schaden an, als er eine Forschungsstation der Firma Apex attackiert. Das bringt Madison (Millie Bobby Brown), Bernie (Brian Tyree Henry) und Josh (Julian Dennison) auf den Plan - sie wollen den wahren Grund für die Angriffe herausfinden. Apex-Chefin Simmons (Eiza Gonzáles) plant, die sagenumwobene Hohlerde zu erschließen, und setzt dafür auf die Hilfe von Dr. Nathan Lind (Alexander Skarsgård) sowie Riesengorilla Kong. Während Godzilla und Kong aufeinandertreffen, droht im Hintergrund eine noch größere Gefahr.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Dolce Vita, Krimikomödie

Ein Verkehrsunfall entpuppt sich schnell als brutaler Mord - das Opfer wurde gleich dreimal überfahren. Die Münchner Ermittler Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) stoßen auf viele Rätsel: Der Tote trug feine Kleidung, aber keine Papiere, und selbst die Etiketten wurden entfernt. Oberkriminalrat Zangel (Christoph Süß) will lieber Büroarbeit als echte Ermittlungen - doch das Trio bleibt dran.