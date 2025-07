TV-Tipps am Dienstag

In "Don't Worry Darling" (ProSieben) verbirgt eine scheinbar perfekte Gemeinschaft verstörende Geheimnisse. In "In aller Freundschaft" (Das Erste) sorgen künstliche Herzklappen für Probleme. Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) verkuppelt Inka Bause einsame Landwirte.

(cg/spot) | 01. Juli 2025 - 06:01 Uhr

"Don't Worry Darling": Alice (Florence Pugh) merkt, dass in ihrer scheinbar idyllischen Wohngegend etwas nicht stimmt. © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

20:15 Uhr, ProSieben, Don't Worry Darling, Thriller Alice (Florence Pugh) lebt in einer scheinbar perfekten Vorstadtwelt der 1950er-Jahre namens Victory, wo ihr Ehemann Jack (Harry Styles) an einem geheimen Projekt arbeitet. Alles wirkt ideal, besonders unter der Führung des charismatischen Frank (Chris Pine). Doch Alice bemerkt bald beunruhigende Anzeichen und stellt infrage, was sich wirklich hinter dem Victory-Projekt verbirgt. 20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Missratene Kinder, Familienserie Die Lehrerin Lena Russo (Lena Fichtner) wird nach einem Unfall mit Verdacht auf ein leichtes Schädelhirntrauma in die Sachsenklinik gebracht. Doch nicht die Kopfverletzung bereitet Ärztin Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) Sorgen, sondern Lenas Atemnot - ein Symptom, das auch andere Patienten mit frisch eingesetzten künstlichen Herzklappen zeigen. Klinikleiterin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) beginnt sich zu fragen, ob auch sie betroffen sein könnte. 20:15 Uhr, 3Sat, Sarah Kohr: Stiller Tod, Krimi In einer streng abgesicherten Anlage sollen hochgefährliche Kampfstoffe vernichtet werden. Doch als der leitende Chemiker Dr. Diestel (Kai Wiesinger) entführt wird, verschwindet auch eine Kartusche des Nervengifts Sarin - lautlos, tödlich und kaum nachweisbar. Ein Albtraum für die Behörden. Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) setzt Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) auf den brisanten Fall an. 20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Das Kamel und die Blume, Krimi In einer Gartenanlage kommt es zu einer Explosion mit tödlichem Ausgang. Die Ermittler Schaller (Alexander Held), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) finden schnell heraus, dass die Gasleitung gezielt manipuliert wurde. Celine Papst (Lena Meckel) erscheint besorgt am Tatort - sie und ihr Freund Karim (Hassan Akkouch) nutzen die Hütte, die Celines Vater gehört. Ihre Angst um Karim ist nicht unbegründet. 20:30 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelshow Die Liebesreise von sieben Landwirten rund um den Globus geht weiter. In Afrika, Asien oder auf den Kanaren erleben sie emotionale Höhen und Tiefen. Zwischen unerwarteten Trennungen und aufkeimenden Gefühlen kommt es zu offenen Liebeserklärungen. Die Suche nach dem großen Glück wird zur Achterbahnfahrt der Gefühle.