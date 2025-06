TV-Tipps am Dienstag

Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) muss handeln, als ein kostbares Affenpärchen gestohlen wird. Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) verkuppelt Inka Bause einsame Landwirte. In "Snitch - ein riskanter Deal" (kabel eins) wird Dwayne Johnson zum Spitzel.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Die Zukunft ist ungeschrieben, Familienserie

Im Zoo herrscht Alarmstimmung: Zwei Kronenmakis wurden entführt, zudem wurde Chef-Tierpfleger Conny (Thorsten Wolf) von den Tätern attackiert. Die Polizei ermittelt, macht aber wenig Hoffnung - die Ortungschips der Affen funktionieren offenbar nicht. Susanne (Elisabeth Lanz) und Jasper (Dominik Weber) greifen deshalb zu einem drastischen Mittel: Sie wenden sich mit einem Video an die Öffentlichkeit. Der Appell erreicht auch Matteo (Tobias Licht), der sich gerade am Flughafen aufhält. Dort fällt ihm ein verdächtiger grauer Kombi ins Auge - die einzige Spur zu den Tätern.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Die Reise zu Liebe und Emotionen geht weiter: Sieben Bauern aus aller Welt wollen ihr Herz verschenken. Ob in Afrika, Asien oder auf den Kanaren - es geht drunter und drüber. Unerwartete Trennungen, verborgene Gefühle und mutige Liebesgeständnisse sorgen für reichlich Wirbel. Zwischen Traumkulissen und intensiven Momenten ist das Glück zum Greifen nah.

20:15 Uhr, kabel eins, Snitch - ein riskanter Deal, Actiondrama

John (Dwayne Johnson) steht unter Schock, als sein Sohn wegen Drogenbesitzes verhaftet wird und ihm eine Haftstrafe droht. Um ihn davor zu bewahren, geht John ein hohes Risiko ein: Er lässt sich auf einen Deal mit der DEA ein und schleust sich als Informant in ein Drogennetzwerk ein - mit dem Ziel, den Drahtzieher zu überführen.

20:15 Uhr, ZDF, Trumps Mann fürs Grobe: Wie viel Macht hat J. D. Vance?, Doku

Die Reportage beleuchtet den Aufstieg von J.D. Vance, der aus ärmlichen Verhältnissen in Ohio stammt und sich bis in die obersten politischen Ränge der USA vorarbeitet. Welche Pläne verfolgt der MAGA-Politiker für das Land? Aufgewachsen in den Appalachen und geprägt von einer schweren Kindheit ohne Vater und mit einer drogenabhängigen Mutter, prägt ihn seine Herkunft bis heute - nun sitzt er als Vizepräsident an den Schalthebeln der Macht und stellt alte Bündnisse infrage.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Bodensee: Der Blutritt, Krimi

Bei dem traditionsreichen Blutritt mit Tausenden Reitern wird Marlene Stöhr (Stefanie von Poser) Opfer eines Armbrustanschlags. Sie überlebt, liegt jedoch im künstlichen Koma. Ihr Sohn Oliver (Marlon Boess) ist erst kürzlich an den Bodensee zurückgekehrt - seine Familie macht ihn für den Tod seiner Patentante verantwortlich, die ein Jahr zuvor bei einem Brand auf dem Gestüt ums Leben kam. Auch ein wertvoller Zuchthengst starb damals - doch kurz vor dem Attentat glaubte Marlene, genau dieses Pferd beim Blutritt gesehen zu haben.