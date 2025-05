TV-Tipps am Dienstag

Ein Vorfall im Leopardenkäfig bringt Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) aus der Fassung. Bei "Sing meinen Song" (VOX) steht der Sänger Boki im Mittelpunkt. Im ZDF deckt Sebastian Lege Tricks der Lebensmittelindustrie auf.

"Tierärztin Dr. Mertens: Zeit für die Wahrheit": Studentin Sina Mayer (Antonia Breidenbach, v.) begibt sich unbewusst in höchste Gefahr.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Zeit für die Wahrheit, Familienserie

Ein Leopard muss zur Blutabnahme eingefangen werden. Sina (Antonia Breidenbach) soll das unter der Aufsicht von Matteo (Tobias Licht) übernehmen. Doch der wird dringend von seiner Anwältin in die Kanzlei gerufen, um seine Approbation zu retten, und verlässt daher kurzfristig den Zoo. Trotz Matteos Verbot betritt Sina das Wildkatzengehege allein. Conny (Thorsten Wolf) kann gerade noch rechtzeitig Schlimmeres verhindern. Susanne (Elisabeth Lanz) ist völlig entsetzt. Matteo erzählt ihr daraufhin auch noch, dass er seine Zulassung auf unbestimmte Zeit verloren hat - und warum.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Boki von ClockClock berichtet von seinem musikalischen Werdegang, seinen Wurzeln in Speyer und der Gründung der Band. Die "Sing meinen Song"-Runde interpretiert seine Songs emotional, kraftvoll und auf überraschende Weise neu - etwa mit FiNCHs gefühlvollem Rap zu "Sorry" oder Miezes deutschsprachiger Version von "Over". Ein Abend voller Energie, Emotion und Zusammenhalt.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks von ja!, gut&günstig & Co., Food-Reportage

Günstige Lebensmittel können trickreich sein: Sebastian Lege deckt auf, wie die Lebensmittelindustrie dort spart, wo es geht - vor allem bei der Zeit und teuren Zutaten. Er zeigt, wie Hersteller preiswerte Produkte produzieren, indem sie Leberkäse, Senf, Multivitamindrinks und Schokodesserts mit billigen Zutaten strecken.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote, Krimi

Zwei junge Männer aus Hepperlingen verunglücken bei der Fahrt zu einem Junggesellenabschied tödlich, als ihr Auto in einen Fluss stürzt. Ihre Leichen werden geborgen und der Bestatterin Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) übergeben. Die beiden waren zusammen mit Mario (Jakob Geßner), dem Besitzer des Wagens, unterwegs - doch Mario wird vermisst, von ihm fehlt jede Spur. Seine Frau Conny (Ricarda Seifried) weiß nicht, ob sie hoffen oder fürchten soll.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem!, Show

Die Verräter haben drei Namen auf ihre Todesliste gesetzt. Einer von ihnen wird die kommende Nacht nicht überleben. Doch in einem lebensgefährlichen Roulette-Spiel hat ein Spieler die Chance, seinen Namen von der Liste zu streichen.