TV-Serie soll dazukommen: Das ist das "Harry Potter"-Universum

Wird das "Harry Potter"-Universum bald durch eine TV-Serie ergänzt? Vom Theaterstück über Videospiele haben Fans bereits eine Menge Auswahl über Bücher und Filme hinaus.

Noch ist nichts bestätigt, aber eine TV-Serie zu "Harry Potter" könnte wohl tatsächlich realisiert werden. Der Streamingdienst HBO Max soll das Projekt angeblich angehen. könnte es einen Deal mit der Autorin der Bücher, J.K. Rowling (57), geben.

, die Idee hinter der TV-Show sei es, dass sich jede Staffel der geplanten Serie auf ein Buch der "Harry Potter"-Reihe konzentriert. Rowlings Romane bilden die Grundlage eines inzwischen riesigen Universums. Das alles gehört zum "Harry Potter"-Franchise oder der "Wizarding World":

Die Romane

Die britische Schriftstellerin J.K Rowling hat sieben Romane über den berühmten Zauberschüler verfasst, die zwischen 1997 und 2007 erschienen: "Harry Potter und der Stein der Weisen", "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", "Harry Potter und der Gefangene von Askaban", "Harry Potter und der Feuerkelch", "Harry Potter und der Orden des Phönix", "Harry Potter und der Halbblutprinz" sowie "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes".

Die "Harry Potter"-Bücher wurden in 80 Sprachen übersetzt und über 500 Millionen Mal verkauft. Rowling wurde durch sie eine der reichsten Frauen Großbritanniens.

Die Filme

Die Filmreihe, die auf den "Harry Potter"-Romanen basiert, besteht aus acht Teilen. Der erste Streifen "Harry Potter und der Stein der Weisen" feierte 2001 Premiere, den Abschluss auf der großen Leinwand bildete "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" im Jahr 2011. Mit einem weltweiten Gesamt-Einspielergebnis von über 7,7 Milliarden US-Dollar (etwa 7 Milliarden Euro) ist es eine der erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte. Die drei Hauptdarsteller, Daniel Radcliffe (33, Harry Potter), Rupert Grint (34, Ron Weasley) und Emma Watson (32, Hermine Granger), wurden weltweit bekannt.

Das Spin-off

Ab 2016 kam die Filmreihe "Phantastische Tierwesen" hinzu, angefangen mit dem Streifen "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Die Handlung spielt vor den Ereignissen der Romane. Als Grundlage dient das gleichnamige Buch, das Rowling als eines der Begleitwerke zur Roman-Serie geschrieben hat. 2018 folgte "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", 2022 "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse". Ob die eigentlich auf fünf Filme angelegte Reihe fortgesetzt wird, ist bisher noch ungewiss.

Zu sehen sind darin Stars wie Eddie Redmayne (41) in der Hauptrolle des Newt Scamander, Jude Law (50) als noch junger Albus Dumbledore, Colin Farrell (46), Johnny Depp (59) oder Mads Mikkelsen (57) - als Ersatz für Depp im dritten Film. Rowling steuerte die Drehbücher bei.

Das Theaterstück

Eine Fortsetzung der "Harry Potter"-Bücher können Fans auf der Theaterbühne erleben. "Harry Potter und das verwunschene Kind" von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany beginnt 19 Jahre nach "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Das Stück dreht sich um Albus Severus Potter, den Sohn von Harry Potter, und dessen Freund Scorpius Malfoy, Draco Malfoys Sohn. Zu sehen ist es unter anderem auch in Hamburg.

Die Spiele

Für so manchen Fan der "Harry Potter"-Bücher und -Filme dürfte zudem Anfang dieses Jahres mit dem Erscheinen des Videospiels "Hogwarts Legacy" ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sein. In einer offenen Welt schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Zauberschülers und erleben Abenteuer an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Begleitet wurde das Erscheinen des Spiels allerdings mit Boykottaufrufen. Der Grund: In den vergangenen Jahren war Rowling, die nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt war, mit umstrittenen Äußerungen zu Transsexualität bei Twitter aufgefallen und dafür kritisiert worden. Die Entwickler des Spiels hatten sich von den Äußerungen distanziert.

Auch zu den Filmen der Originalreihe sind Videospiele erschienen. Zusätzlich gibt es zahlreiche weitere Games, wie unter anderem "Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft". Auch Brett- und Kartenspiele gehören zum "Harry Potter"-Universum.

Die Freizeitparks

Bereits im Jahr 2010 eröffnete der "Universal Islands of Adventure Park" in Orlando, Florida, den Bereich "The Wizarding World of Harry Potter". Ähnliche Attraktionen wurden etwa auch in den "Universal Studios Hollywood" und den "Universal Studios Japan" umgesetzt.