TV-Aus für "Anne Will" nach 16 Jahren: NDR kündigt Ende der Talk-Show an

Die Talkshow "Anne Will" wird Ende des Jahres 2023 beendet. Der Vertrag laufe aus, teilten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die Moderatorin am 13.01.2023 in Hamburg mit.

TV-Aus für "Anne Will": Was ist der Grund?

Am Erfolg kann es jedoch nicht liegen, dass "Anne Will" nach 2023 nicht mehr fortgesetzt wird, denn es ist die meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschen TV.

Die Gastgeberin Anne Will will sich künftig jedoch anderen Projekten widmen, wie sie mitteilt: "Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt!"

NDR-Intendant über Ende von "Anne Will": "Wir richten den Blick nun nach vorne"

Auch NDR-Intendant Joachim äußert sich zum Ende der Polit-Talkshow. "Anne Will hat die politische Diskussion im Land über viele Jahre mit großem Erfolg geprägt: Sie informiert, überrascht, manchmal provoziert sie auch", erklärt er in einer Pressemitteilung. "Wir richten den Blick nun nach vorne, freuen uns auf die nächsten Ausgaben 'Anne Will' und arbeiten bereits an Projekten für die Zukunft."

Scheint so, als bleibe die Moderatorin dem Sender auch weiterhin erhalten.