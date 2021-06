True-Crime-Serie "The Staircase": Sophie Turner wird Teil des Casts

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner ist zurück mit einem neuen TV-Projekt: Die Britin wird in der Krimiserie "The Staircase", die auf einer wahren Begebenheit basiert, mitspielen.

Sophie Turner (25) ist die neueste Ergänzung im Cast von "The Staircase". Das berichtet Die HBO-Max-Serie basiert auf der Doku "The Staircase: Tod auf der Treppe" von 2004 und dreht sich um den zur lebenslangen Haft verurteilten Michael Peterson (77), der in der Serie von Colin Firth (60) verkörpert wird. Peterson wurde 2003 für schuldig befunden, seine Ehefrau Kathleen (Toni Collette, 48) getötet zu haben. Der Verurteilte beteuert jedoch stets, es habe sich bei ihrem Tod um einen Unfall im Treppenhaus gehandelt. Sein Anwalt kämpft um ein Wiederaufnahmeverfahren.

Turner soll in der Serie Petersons Adoptivtochter Margaret Ratliff (39) spielen. Bekannt ist die Britin vor allem für ihre Rolle der Sansa Stark in der HBO-Serie "Game of Thrones". Für ihre Darbietung in dem Fantasy-Drama bekam Turner 2019 sogar eine Emmy-Nominierung als "Beste Nebendarstellerin". Darüber hinaus ist sie als Jean Grey in den "X-Men"-Filmen zu sehen.

Turner wurde vergangenes Jahr zum ersten Mal Mutter

2019 heiratete Turner den Jonas-Brothers-Sänger Joe Jonas (31). Im vergangenen Jahr hießen die beiden ihr erstes gemeinsames Kind willkommen, eine Tochter namens Willa. Gemeinsam lebt die junge Familie in einer Villa im kalifornischen Encino. Ihr Privatleben halten die Stars weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

