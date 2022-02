Trotz Skandal: Vier neue Netflix-Specials für Dave Chappelle

Dave Chappelle bekommt gleich vier neue Shows auf Netflix. Darin stellt der Komiker vier Kollegen vor, die ihn geprägt haben. Die Kontroverse innerhalb des Streamingdienstes wegen mutmaßlich transphober Aussagen in seinem letzten Set haben Chappelle offenbar nicht geschadet.

Dave Chappelle während seiner kontroversen Show "The Closer".

Trotz der Kontroverse um sein letztes Programm "The Closer" spendiert Netflix Dave Chappelle (48) vier neue Comedy-Specials. Mitarbeiter des Streamingdienstes hatten wegen mutmaßlich transphober Aussagen des Komikers protestiert. Bereits am 28. Februar 2022 geht es mit der neuen Show los.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dave Chappelle präsentiert Comedy-Veteranen

"Chappelle's Home Team" heißt das neue gemeinsame Projekt des Comedians und des Streaming-Giganten. In vier Shows präsentiert Dave Chappelle je einen altgedienten Komiker, der ihn in seiner Karriere inspirierte.

Star der ersten Sendung ist Nathaniel Martin Stroman (58) alias Earthquake. Als zweiter Gast bestätigt ist Donnell Rawlings (53). Er arbeitete mit dem Gastgeber bereits in dessen "Chappelle-Show" zusammen. Dave Chappelle stellt die Kollegen jeweils vor, ehe die dann die Bühne entern.

Kontroverse um Chappelles letztes Netflix Special

Im Oktober 2021 hatte sich eine Kontroverse an Dave Chappelles Comedy-Special "The Closer" entzündet. Eine transsexuelle Mitarbeiterin von Netflix hatte Chappelle dafür kritisiert, dass er in dem Programm die Trans-Community attackieren würde. Außerdem soll sie die Daseinsberechtigung von Transmenschen bestreiten und diese gegen andere Minderheiten ausspielen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Netflix feuerte die Mitarbeiterin, kurz nachdem sie den Tweet abgesetzt hatte. Laut des Konzerns habe ihre Entlassung aber nichts mit ihrem Tweet zu tun gehabt.