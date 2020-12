Traumquoten für den Münster-"Tatort"

Beim "Tatort: Es lebe der König!" aus Münster schalteten 13,6 Millionen Zuschauer ein. Das ist der beste Wert seit drei Jahren.

Die durch Corona erschwerten Dreharbeiten im Frühsommer haben sich gelohnt. Beim neuen Fall aus Münster "Tatort: Es lebe der König!" (13.12., das Erste) schalteten 13,60 Millionen Zuschauer ein. Das ist nicht nur der Tagesbestwert.

Damit übertrumpfen Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 60) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 56) auch die Crossover-Doppelfolge "Tatort: In der Familie" (29.11./6.12.), die zum 50-jährigen Jubiläum produziert und ausgestrahlt worden war, um ein Vielfaches. Bei Teil eins schalteten 9,54 Millionen ein, Teil zwei lockte 8,74 Millionen vor die Fernseher. Und es kommt noch besser: Die Münsteraner zogen sogar am eigenen Bestwert des Jahres vorbei. 12,94 Millionen Zuschauer, und damit 600.000 weniger, sahen die "Tatort"-Folge "Limbus" (8.11.).

"WOW! 13,6 Millionen Zuschauer, das sind 36,5% aller Fernsehgucker waren gestern mit uns in der Ritterburg!!! Was für ein Gedrängel. Vielen Dank an Euch alle!", . Dazu postet er ein Video, in dem Liefers und Prahl beim Grimassenschneiden zu sehen sind.