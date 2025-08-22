Trauer um seine Mutter: Stefan Mross sagt "Immer wieder sonntags" ab

Stefan Mross trauert um seine Mutter und pausiert bei der kommenden Ausgabe von "Immer wieder sonntags". Stattdessen führt seine Ex-Frau Stefanie Hertel durch die Show.

Stefan Mross (49) pausiert bei der kommenden Ausgabe seiner ARD-Show "Immer wieder sonntags". Das teilte der zuständige Südwestrundfunk (SWR) in einer Pressemitteilung mit. Hintergrund ist der Tod von Mross' Mutter Stefanie, die in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat Oberbayern verstorben ist.

Der Moderator nehme dem SWR zufolge "eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten" zu sein. Zudem bitte er um die Wahrung seiner Privatsphäre.

"Wir sprechen Mitgefühl und Beileid an Stefan aus, dessen Mutter in dieser Woche verstorben ist", heißt es auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung.

Ex-Frau Stefanie Hertel übernimmt Moderation

Als Ersatz für Stefan Mross wird seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) die Moderation der Sendung am Sonntag übernehmen. Das gab der SWR ebenfalls bekannt. Die beiden waren insgesamt 17 Jahre lang ein Paar, von 2006 bis 2012 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

Der Sender erklärte, Hertel werde die Show "auf ausdrücklichen Wunsch" von Stefan Mross moderieren. Das sei "ein Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten". Unterstützung bei der Moderation bekommt sie von Schlagersängerin Uta Bresan (60).

Stefan Mross präsentiert die ARD-Show "Immer wieder sonntags" aus dem Europa-Park in Rust bereits seit 2005 und begrüßt in den Sommermonaten wechselnde Gäste aus der Schlagerszene. Die Live-Sendung am Sonntag um 10 Uhr ist die vorletzte der aktuellen Staffel. Als Acts sind unter anderem Hansi Hinterseer, Eloy de Jong, Achim Petry und Francine Jordi angekündigt.