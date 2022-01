Trailer zur Janet-Jackson-Doku verspricht Stars und intime Einblicke

Fünf Jahre dauerte die Entstehung der Doku über Janet Jackson. Nun ist der US-Starttermin bekannt, ein Trailer macht Appetit auf die zweiteilige Sendung. Er verspricht prominente Gesprächspartner, unveröffentlichte Aufnahmen und die "Wahrheit" über die Familie Jackson.

Fünf Jahre war sie in der Mache, jetzt ist es bald so weit. Am 28. Januar 2022 strahlen die amerikanischen TV-Sender A&E und Lifetime den ersten Teil einer großen Doku über Janet Jackson (55) aus. Anlass ist das 40. Bühnenjubiläum der Sängerin.

Via Twitter wurde nun der . Der Clip zur zweiteiligen Dokumentation verspricht unveröffentlichtes Material, Stars satt und intime Einblicke. Und natürlich spielt auch der berühmte Bruder Michael (1958-2009) eine Rolle...

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Für Mariah Carey (52) ist Janet Jackson eine "selbstbestimmte Frau", für Samuel L. Jackson (73, weder verwandt noch verschwägert) "die größte Show-Woman" und für Whoopi Goldberg (66) "viele Frauen in einer". Der Trailer zu "Janet" prunkt nicht nur mit hochkarätigen Interviewpartnern, sondern verspricht auch, hinter die Fassade einer vielseitigen Künstlerin zu schauen. "Das ist meine Geschichte, die Wahrheit", lautet der offizielle Untertitel.

Intime Einblicke in eine öffentliche Familie

Eigentlich gilt Janet Jackson als eher zurückhaltend der Öffentlichkeit gegenüber. Umso überraschender kommt die Doku, die der Sender Lifetime etwas voreilig zum "TV-Event des Jahrzehnts" hochstilisiert. Der Trailer kündigt zumindest bisher unveröffentlichte Heimvideo-Aufnahmen aus der Showbiz-Familie Jackson, in die Janet 1966 hineingeboren wurde.

Wir sehen ihren strengen Vater Joseph Jackson (1928-2018), der seine Kinder zu einer Musikkarriere antrieb. Und wir sehen natürlich ihren großen Bruder Michael, der über der Doku schwebt. Als Mutter Katherine (91) über ihn sprechen soll, schweigt sie unter Tränen.

Janet Jackson erzählt, dass sie lange ihren eigenen Platz in der Familie und im Showgeschäft suchte: "Es gab Zeiten, in denen ich nicht verstand, wo ich hineinpasse." Es geht in der Dokumentation auch über die Kontrolle über ihre eigene Karriere. Um "Control" also, wie der Titel ihres dritten Albums lautet, mit dem sie 1986 ihren Durchbruch als Sängerin feierte.