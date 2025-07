Torsten Sträter bekommt neue Comedy-Show im Ersten

Ab Oktober widmet sich Torsten Sträter in seiner neuen Show "Sträters Problemzonen" mit gewohnt trockenem Humor den kleinen Krisen des Alltags. Prominente Gäste wie Martina Hill und Olaf Schubert helfen beim Lösen alltäglicher Absurditäten. Bislang sind drei Folgen im Ersten geplant.

Für all die kleinen Alltagsproblemchen, die man jahrelang mit sich herumschleppt, gibt es ab Oktober einen neuen Ansprechpartner: Comedian Torsten Sträter (58) bekommt im Ersten seine eigene Show - "Sträters Problemzonen". Darin nimmt er sich mit gewohnt trockenem Humor den kleinen, aber hartnäckigen Ärgernissen des Lebens an.

Die Comedy-Show startet am 2. Oktober um 20:15 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten. Zunächst sind drei Folgen am Donnerstagabend geplant, ab dem 20. Oktober läuft das Format zusätzlich montags um 22:15 Uhr im WDR. Mit von der Partie sind neben Sträter auch viele übliche Verdächtige wie Martina Hill (51), Olaf Schubert (57), Katrin Bauerfeind (43) oder das Zauber-Duo Siegfried & Joy.

Torsten Sträter will "die Welt ein kleines bisschen besser machen"

"Ich werde nicht rasten noch ruhen, um mit meinem komplett übermotivierten Team Ihr Leben da draußen wieder geschmeidig und ruckelfrei zu machen", kündigt der 58-Jährige in gewohnt übertriebener Manier an. Sein Ziel: "Jede Unwucht aus Ihrem Dasein zu schmirgeln, denn Probleme sind ja auch keine Lösung."

Das Konzept verspricht, aus jedem banalen Thema ein "episches Abenteuer" zu machen. Sträter verwandele sich dabei mit seinen prominenten Gästen in eine Art Superhelden-Truppe, deren Mission es sei, "die Welt ein kleines bisschen besser zu machen", heißt es weiter. Bei allem Witz verspricht der Comedian aber auch, sich den Themen "mit dem nötigen Ernst" zu widmen. Ein typischer Sträterscher Widerspruch, der neugierig macht. Die Erwartungen an die Show bringt er mit einem augenzwinkernden Zitat auf den Punkt: "Schon Denzel Washington sagte: Es sind die kleinen Dinge." Und fügt mit trockenem Humor hinzu: "Also zählen Sie auf uns. Zum Beispiel bis drei."