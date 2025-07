Tom Beck und Chryssanthi Kavazi in neuer ZDF-Serie

Tom Beck und Chryssanthi Kavazi spielen ein Paar in der neuen ZDF-Serie "the other gairl". Die Geschichte handelt von digitaler Untreue mit einer Companion AI.

Tom Beck und Chryssanthi Kavazi in "the other gairl".

Was passiert, wenn die perfekte Traumfrau nur einen Klick entfernt ist? Diese hochbrisante Frage stellt die neue ZDFneo-Serie "the other gairl", in der Tom Beck (47) und Chryssanthi Kavazi (36) ein Ehepaar spielen, das durch künstliche Intelligenz vor eine Zerreißprobe gestellt wird. Die sechsteilige Serie entsteht derzeit und noch bis zum 23. Juli in Berlin.

"the other gairl": Digitale Versuchung mit verheerenden Folgen

Das Ehepaar Frank und Lisa - gespielt von Beck und Kavazi - lebt den "klassischen Mittelstands(alb)traum", wie es in der Ankündigung des ZDF heißt. Er arbeitet als leitender Angestellter in einem Unternehmen, sie ist Tanzlehrerin in Teilzeit und kümmert sich um den gemeinsamen Sohn. Von außen wirkt alles perfekt, doch die Realität sieht anders aus: "Frank und Lisa lieben sich, aber irgendwie hassen sie sich auch relativ häufig", heißt es in der Serienbeschreibung.

Die Wendung kommt, als Frank die KI- oder auf Englisch AI-generierte Maia kennenlernt. Die "Companion AI" macht ihn glücklich, denn er bekommt von ihr "Zuneigung, Bestätigung und sexuelle Verfügbarkeit ohne selbst Bedürfnisse zu haben, auf die der konfliktscheue Mann Rücksicht nehmen" müsste. Zunächst ist auch Lisa begeistert vom "neuen Frank", der durch seine digitale Beziehung aufzublühen scheint.

Doch die vermeintliche Lösung wird bald zum Problem. "Relativ schnell wird klar: Auch eine digitale Affäre ist irgendwie eine Affäre, mit allen Problemen, zu denen sowas führt", fasst die Produktionsbeschreibung zusammen.

Auch Claudia Obert spielt mit

Neben den Hauptdarstellern Beck und Kavazi ist auch Claudia Obert (63) in der sechsteiligen ZDFneoriginal-Serie zu sehen. Aurel Mertz, Evelyn Weigert, Fred Costea, Jan Henrik Stahlberg, Theo Carow und Heiko Pinkowski komplettieren das "the other gairl"-Ensemble. Die Drehbücher stammen von Julia Hingst und Hannes Jakobsen, Regie führt Welf Reinhart (30).

Die Schauspieler Tom Beck und Chryssanthi Kavazi sind auch im wahren Leben seit 2015 liiert und seit 2018 verheiratet. Im Herbst 2019 wurden sie Eltern eines Sohnes, im Frühling 2024 folgte eine Tochter.