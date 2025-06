Tim Mälzer dankt Tim Raue für zehn Jahre "Kitchen Impossible"

Zehn Jahre "Kitchen Impossible" - zehn Jahre freundschaftliche Rivalität. Tim Mälzer bedankt sich zum Jubiläum bei den Zuschauern, bei seinem Team - und bei Tim Raue. Mit dem hat er sich in der ersten und bisher letzten Folge duelliert.

Am Sonntag ging die Jubiläumsstaffel von "Kitchen Impossible" zu Ende - mit dem Duell, das schon die erste Folge im Dezember 2014 prägte. Tim Mälzer (54) gegen Tim Raue (51). Einen Tag nach der Ausstrahlung dankte Tim Mälzer seinem Freund und ewigen Rivalen .

"Viel Herz und viel Liebe! Freunde für immer!", schrieb der TV-Koch. Und: "Vielen Dank für 10 ganz tolle Jahre!".

Dank an Zuschauer und Team

Doch Tim Raue ist nicht der einzige, dem Tim Mälzer via Instagram dankte. So dachte er auch an die Zuschauer. "Danke euch allen für 10 Jahre zuschauen und die immer riesengroße Begeisterung für Kitchen Impossible. Es war eine zehnte Staffel der Superlative", schrieb der TV-Gastgeber.

Und auch vor der Crew verneigte sich Mälzer. "Ihr seid das beste TV-Team der Welt und macht die beste TV-Sendung der Welt", lobte er gewohnt zurückhaltend.

Zehn Staffeln "Kitchen Impossible"

Nach der Pilotfolge am 23. Dezember 2014 lief die erste Staffel von "Kitchen Impossible" ab dem 7. Februar 2016 bei VOX. Bis 2025 folgten neun weitere Staffeln und diverse Spezialausgaben. Bis auf wenige Ausnahmen war Tim Mälzer in jeder Sendung als einer der Duellanten gesetzt. Immer wieder kam es dabei zum kulinarischen Zweikampf mit Tim Raue. Manchmal traten die Freunde auch gemeinsam an.

Zum Anlass des zehnten Jubiläums ließen sich die Macher besondere Konstellationen einfallen. Vor dem Klassiker Mälzer-Raue war in der vorletzten Folge Jamie Oliver zu Gast (50). Mit dem britischen Koch-Weltstar arbeitete Mälzer einmal in London zusammen.