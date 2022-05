"Tierärztin Dr. Mertens": Drehstart für 13 neue Folgen

"Tierärztin Dr. Mertens" bekommt 13 neue Folgen. Die Dreharbeiten für die achte Staffel haben bereits begonnen, wie der Sender am Montag bekannt gibt.

"Tierärztin Dr. Mertens", mit Elisabeth Lanz in der Titelrolle, bekommt eine neue Staffel.

Das beliebte ARD-Format "Tierärztin Dr. Mertens" geht weiter. Die Dreharbeiten für die achte Staffel haben bereits begonnen, wie der Sender am Montag bekannt gibt. Fans können sich auf 13 neue Folgen freuen. Seit dem 3. Mai stehen die Darsteller in Leipzig und Umgebung sowie in Thüringen und Sachsen-Anhalt vor der Kamera. Gedreht wird noch bis Ende November.

Spannende Fälle und emotionale Geschichten

"Nach dem Erfolg der letzten Staffel schicken wir 'Tierärztin Dr. Mertens' mit Freude in die Fortsetzung", erklärt Alexander Bickel, Leiter der "ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm". Schauspielerin Elisabeth Lanz (50) wird wie gewohnt die Hauptrolle der Dr. Susanne Mertens übernehmen. Bickel verspricht für die neue Staffel ein "Familienleben auf emotionalen Hochtouren" und spannende Tierfälle "in und außerhalb des Zoogeheges".

An der Seite von Lanz sind erneut Ursela Monn (71), Gunter Schoß (81), Lennart Betzgen (26), Lilly Wiedemann (20) und Thorsten Wolf (57) zu sehen. Auch einige Neuzugänge, unter anderem Neshe Demir (40), Dominik Weber (37), Matthias Komm (56) und Muriel Bielenberg (27) sind mit von der Partie. Wann die neue Staffel im Fernsehen zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Eine Sprecherin verriet spot on news bereits im vergangenen Jahr, dass die Ausstrahlung für 2023 geplant sei.

Darum geht's in den neuen Folgen

Für Tierärztin Dr. Susanne Mertens heißt es in den neuen Folgen: alles auf Anfang. Seit einem Jahr arbeitet sie nun als mobile Tierärztin, doch nicht alles läuft optimal. Sie hat Ärger mit der Bank und viele Kunden zahlen die Rechnungen nicht. Als sie aufgrund eines tierischen Patienten zum Leipziger Zoo gerufen wird, erkennt sie, wie sehr ihr die alte Arbeit fehlt. Doch der Posten der Cheftierärztin ist bereits vergeben: Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) heißt ihre Nachfolgerin.