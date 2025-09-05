"The White Lotus": Das soll der Schauplatz von Staffel vier sein

Die Erfolgsserie "The White Lotus" geht in eine weitere Staffel und angeblich soll nun auch ein Schauplatz für die neuen Folgen feststehen.

Staffel drei von "The White Lotus" spielte in Thailand. Wo geht es dieses Mal hin?

Die Erfolgsserie "The White Lotus" hat angeblich einen Schauplatz für die kommende vierte Staffel gefunden. Serienschöpfer Mike White (55) und HBO auf Frankreich als Drehort für die neuen Folgen festgelegt haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht dazu.

Geht es für die nächste Staffel an die Côte d'Azur?

In welcher französischen Gegend die vierte Staffel spielen wird, soll noch nicht bekannt sein. Die Serie hat dem Bericht zufolge in der Vergangenheit aber bereits mit der Hotelkette "Four Seasons" zusammengearbeitet und deren Häuser als Kulisse für die fiktive Hotelkette "The White Lotus" genutzt. Trifft das auch für Staffel vier zu, stehen als Schauplätze wohl die Côte d'Azur, die Alpen und Paris zur Auswahl. Die bisherigen Staffeln der Serie spielten auf Hawaii, Sizilien und in Thailand.

Über die kommenden Folgen ist bisher nur sehr wenig bekannt. Mike White hatte im Podcast "Unpacking the Episode" allerdings verraten: "Für die vierte Staffel möchte ich etwas vom 'Wellen branden gegen Felsen' abrücken. Aber in den 'White Lotus'-Hotels ist immer noch Platz für weitere Morde." Francesca Orsi von HBO sagte außerdem im Februar : "Ich kann nicht wirklich sagen, wo wir landen werden, aber wahrscheinlich irgendwo in Europa." Produzent David Bernad erklärte unterdessen im "Guardian" über den Serienschöpfer, dass "Mike die Kälte nicht mag". Was wiederum auf die Côte d'Azur hindeuten könnte.

Erfolg seit 2021

Die Anthologie-Serie von Mike White begeistert das TV-Publikum seit ihrer Premiere im Jahr 2021. In jeder Staffel begleiten die Zuschauer eine neue Gruppe wohlhabender Urlauber, die sich in einem der luxuriösen Hotels der fiktiven internationalen Kette "White Lotus" erholen wollen, dann aber mit emotionalen Abgründen und tödlichen Verbrechen konfrontiert werden.