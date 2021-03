"The Walking Dead": Die finale Staffel startet schon im Sommer

"The Walking Dead"-Fans haben Grund zur Freude. Die finale Staffel der Zombie-Serie lässt nicht allzu lange auf sich warten.

Schauspieler Norman Reedus als Daryl Dixon in "The Walking Dead".

Das Warten auf die finale Staffel von hat ein früheres Ende als angenommen. Wie am Montag (1. März) wurde, soll Staffel elf bereits im Sommer dieses Jahres starten. Ein genaues Premierendatum wurde allerdings noch nicht genannt. Auch der kurze Clip, den es für Fans neben der Staffelankündigung zu sehen gibt, verrät nicht allzu viel. Er zeigt den Blick in einen leeren Verhörraum.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dass "The Walking Dead" bereits im Sommer das Finale einläutet, kommt überraschend. Für gewöhnlich starteten die Staffeln der Zombie-Serie allesamt stets im Oktober. In Deutschland gab es die neuen Folgen immer kurz nach der Veröffentlichung in den USA zu sehen. Seit 1. März wird bei Sky die zehnte Staffel mit sechs Bonusfolgen fortgesetzt, die letzte davon ist ab 5. April verfügbar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert