"The Walking Dead: Daryl Dixon": Teaser verrät Start von Staffel drei

"The Walking Dead: Daryl Dixon" startet Anfang September in die dritte Staffel. Dies verriet nun ein neuer Teaser zu dem Ableger der Horrorkultserie mit Norman Reedus. Nach Frankreich geht die Reise nun nach Großbritannien und Spanien.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" startet im Spätsommer in Staffel drei. Wie ein zum Ableger der Horrorhitserie verrät, ist es am 7. September 2025 so weit. An diesem Tag starten die neuen Folgen beim US-Sender AMC und dessen Streamingdienst AMC+. Ein Startdatum in Deutschland ist noch nicht bekannt. Magenta TV hatte die zweite Staffel hierzulande zeitgleich zur US-Ausstrahlung gesendet. Bei der ersten Staffel hinkten die deutschen Fans je Folge noch gut zwei Monate hinterher.

Die ersten beiden Staffeln von "The Walking Dead: Daryl Dixon" spielten noch in Frankreich. In Season drei verschlägt es den von Norman Reedus (56) verkörperten Titelhelden nach Spanien. Passend zum neuen Schauplatz sind in dem Teaser dann auch Flamenco-Klänge zu hören.

"Daryl Dixon": Über England nach Spanien

Dass die dritte Ausgabe des Spin-offs in Spanien spielen wird, hatte bereits der erste Teaser im Herbst 2024 enthüllt. Das war für Gucker der zweiten Staffel durchaus überraschend. An deren Ende hatten sich Daryl und Co. eigentlich dafür vorbereitet, sich durch den Eurotunnel nach Großbritannien durchzuschlagen. Von dort geht es dann aber per Schiff nach Spanien.

In der ersten Staffel von "The Walking Dead: Daryl Dixon" erwachte Daryl an einem Strand in Frankreich. Ohne zu wissen, wie es ihn aus seiner amerikanischen Heimat dorthin verschlagen hat. In der zweiten Ausgabe machte sich seine beste Freundin Carol Peletier (Melissa McBride, 60) auf die Suche nach ihm. Am Ende kam es zur Wiedervereinigung. Nun geht für sie die Odyssee durch Europa gemeinsam weiter.

Season drei entstand komplett in Spanien. Selbst die in Großbritannien spielenden Szenen wurden dort gedreht. Wie unter anderem "Variety" berichtete, besteht das Team hinter der Kamera fast ausschließlich aus Spaniern.

"Dies ist keine amerikanische Serie, die einfach nach Frankreich und dann nach Spanien verlegt wurde, um eine andere Version einer amerikanischen Serie zu drehen", zitierte das Branchenblatt Produzent Steve Squillante. "Vor allem in den kritischen Kernpositionen und in Schlüsselpositionen ist das Team komplett spanisch", sagte er.