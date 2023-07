"The Voice Rap": Zweiter Coach neben Kool Savas verkündet

Mit "The Voice Rap" geht ein neues "The Voice"-Spin-Off im Herbst an den Start. Jetzt steht fest, welcher Coach neben Kool Savas die Talente unterstützen wird.

"The Voice Rap" wird im Herbst als neues "The Voice"-Spin-Off an den Start gehen. Das beste Rap-Talent darf ins Halbfinale der regulären Staffel "The Voice of Germany" einziehen und hat damit Chancen auf den Sieg in der 13. Ausgabe der Musikshow. Zwei Coaches werden sich in dem neuen Format den Kandidatinnen und Kandidaten annehmen.

"Freshe Talente"

Zum einen wird Kool Savas (48) seine Erfahrung weitergeben. "Dass es jetzt 'The Voice Rap' gibt, find ich geil und dass ich einer der beiden Coaches sein darf, ist für mich ein Riesending", erklärt er in einem Statement. "Ich hab' zu meiner Frau immer gesagt: Wenn ich mal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es 'The Voice' sein! Wir sind große Fans und gucken die Show immer."

Zum anderen wird Dardan (25), Deutschrapper aus Stuttgart, der auch unter dem Pseudonym Mister Dardy bekannt ist, auf einem der roten Stühle Platz nehmen. "'The Voice' hat verstanden, dass Rap die Stimme der Jugend ist", sagt der neu angekündigte Coach. "The Voice Rap by Cupra" biete nun eine einzigartige Plattform "für junge, freshe Talente, die unsere Kultur representen und voranbringen".

Die beiden Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions ein Team zusammen. Aus den Battles geht dann ein Gewinner hervor. Die Dreharbeiten für "The Voice Rap" beginnen Ende Juli. Im Herbst sollen die Folgen dann acht Wochen lang parallel zur ProSieben-Ausstrahlung von "The Voice of Germany" im TV und eine Woche zuvor auf Joyn zu sehen sein. Über den genauen Sendeplatz ist noch nichts bekannt.

Auch in der neuen "The Voice"-Staffel bricht eine neue Ära an: Mit Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) sitzen gleich fünf Stars in der 13. "The Voice of Germany"-Staffel zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. ProSieben und Sat.1 zeigen die neue Staffel ab Herbst 2023 im Wechsel.