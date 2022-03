"The Umbrella Academy": Auch Elliot Pages Figur hat sein Coming-out

Schauspieler Elliot Page machte 2020 öffentlich, dass er trans ist - nun tut es ihm sein Seriencharakter in der dritten Staffel "The Umbrella Academy" gleich: Aus "Vanya" wird "Viktor". Ein erstes Bild gibt es auch schon.

Der Serien-Charakter von Elliot Page (35) in "The Umbrella Academy" wird in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie ebenfalls als Transgender auftreten.

Page stellte die Weiterentwicklung von Vanya Hargreeves, wie sein Charakter bisher hieß, bereits auf seiner Instagram-Seite vor. , in der er an einem Tresen sitzt, schreibt Page zu einem Schirm-Emoji: "Trefft Viktor Hargreeves". Netflix antwortete in den Kommentaren: "Willkommen in der Familie, Viktor - wir sind so glücklich, dass du hier bist."

Page hatte vor mehr als einem Jahr öffentlich gemacht, dass er trans ist. erklärte der Oscar-nominierte Schauspieler 2020: "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie außergewöhnlich es sich anfühlt, mich endlich so zu lieben, wie ich bin und nach meinem authentischen Selbst zu streben." Die Trans-Community hätte ihn endlos inspiriert, so Page.

Bewusstsein für das Thema schaffen

Seit seinem Coming-out nutzt Page seine Bekanntheit, um jungen Transgendern zu helfen und Bewusstsein für das Thema zu schaffen. In Interviews mit Oprah Winfrey (68) oder "Vanity Fair" sprach er über seine persönliche Reise, 2023 soll seine Biografie "Pageboy" erscheinen. Die dritte Staffel von "The Umbrella Academy" startet am 22. Juni bei Netflix.