"The Terminal List": Serie mit Chris Pratt bekommt zweite Staffel

Chris Pratt wird in einer zweiten Staffel als Serienheld James Reece in Erscheinung treten dürfen. Doch nicht nur das: Auch ein Ableger zu "The Terminal List" ist offenbar beschlossene Sache.

02. Februar 2023 - 14:15 Uhr | (stk/spot)

Chris Pratt als James Reece in "The Terminal List". © Justin Lubin/Amazon Prime Video

Die Amazon-Thrillerserie "The Terminal List" von und mit Chris Pratt (43) wird um eine zweite Staffel verlängert. . Demnach werde die Serie, bei der Pratt als Hauptdarsteller sowie ausführender Produzent fungiert, nicht nur verlängert. Sie soll zudem ein Spin-off spendiert bekommen, das sich zeitlich vor den Geschehnissen der Hauptserie zuträgt und die Vorgeschichte einiger Charaktere genauer beleuchtet. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die neue Hauptfigur des noch namenlosen Ablegers stehe laut des Berichts bereits fest: Im Zentrum der Handlung soll Taylor Kitschs (41) "The Terminal List"-Figur Ben Edwards stehen, ein CIA-Agent und ehemaliger Wegbegleiter von Pratts Charakter James Reece. Wie Pratt werde Kitsch beim Spin-off das Amt des ausführenden Produzenten übernehmen, heißt es weiter. Offenbar werde zudem auch Pratt bei der zweiten Serie aus dem "The Terminal List"-Kosmos vor der Kamera zu sehen sein - der Ableger sei gar seine Idee gewesen. Bestseller als Vorlage Bei der Serie handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans von Jack Carr und erzählt von einem Mann namens James Reece, der mit seiner Navy-Seals-Truppe während einer hochriskanten verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Als er zu seiner Familie zurückkehrt, plagen ihn widersprüchliche Erinnerungen an den Einsatz. War er schuld? Oder steckt doch etwas Größeres dahinter? Reece entdeckt, dass dunkle Mächte gegen ihn arbeiten. Die erste Staffel von "The Terminal List" war hierzulande am 1. Juli 2022 via Amazon Prime Video an den Start gegangen. Neben Pratt und Kitsch sind darin unter anderem auch Riley Keough (33) und Patrick Schwarzenegger (29), Pratts Schwager, zu sehen. Wann Staffel zwei beziehungsweise der Ableger erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de