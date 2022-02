"The sweet Taste": Kochshow "The Taste" erhält einen Ableger

"The Taste"-Fans aufgepasst: Die Kochshow kommt noch 2022 mit einer neuen Staffel zurück ins TV. Bald kommen auch Süßmäuler auf ihre Kosten: In "The sweet Taste" können Hobby- und Profi-Köche und -köchinnen beweisen, was sie in der süßen Küche draufhaben.

Wird Angelina Kirsch auch das "The Taste"-Spin-off "The sweet Taste" moderieren?

Nicht nur kommt die beliebte Sat.1-Kochshow "The Taste" noch 2022 mit der zehnten Staffel zurück ins TV, sie bekommt auch einen Ableger. In "The sweet Taste" kommen Süßmäuler auf ihre Kosten: Wie Sat.1 nun ankündigte, soll die neue Show 2023 den Weg ins Programm finden. In der Show können Profis und Hobbyköchinnen und -köche beweisen, was sie in der süßen Küche draufhaben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Wer in "The sweet Taste" zeigen möchte, dass er oder sie die leckersten Nachspeisen zaubert, kann sich ab sofort . Auf den Sieger oder die Siegerin warten ein Preisgeld über 25.000 Euro. Geplant sind drei Folgen, die im Sommer 2022 gedreht werden. Die Ausstrahlung soll 2023 erfolgen.

"The Taste" geht in die zehnte Staffel

Die Erfolgs-Kochshow "The Taste" geht bereits in die zehnte Staffel. Ob Alexander Herrmann (50), Frank Rosin (55), Tim Raue (47) und Alexander Kumptner (38) erneut in der Jury sitzen werden, ist noch nicht bekannt. Seit 2020 moderiert Model Angelina Kirsch (33) die Sendung - ob sie auch für Staffel zehn, die im Spätsommer 2022 starten soll, wieder zurückkehrt, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben.