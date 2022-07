"The Munsters" und "Wednesday" kommen zeitgleich im Herbst zu Netflix

Die neue "Addams Family"-Serie "Wednesday" und der kommende "The Munsters"-Film werden ab Herbst zeitgleich bei Netflix zu sehen sein. Voraussichtlich im September geht es los.

Die neuen Projekte von Tim Burton (63) und Rob Zombie (57) werden ab Herbst zeitgleich bei Netflix zu sehen sein. Das hat . Sein Film "The Munsters", , soll demnach zusammen mit Burtons Serie "Wednesday" bei dem Streamingdienst starten. Auch "Wednesday" verpasst bekanntem Material einen neuen Dreh und ist ein Spin-off der ebenso kultigen "The Addams Family".

Ein neuer "Kampf der Titanen"

Schon vor 58 Jahren liefen die Addams-Familie und die Munsters gleichzeitig über die US-Bildschirme, schreibt Zombie und bezeichnet das Ganze als "Kampf der Titanen". Die beiden neuen Produktionen seien die "perfekte Unterhaltung für eure Kürbis-schnitz-Party". Damit verdeutlicht der Regisseur, dass es noch vor Halloween soweit sein soll. Ein genaues Erscheinungsdatum ist derzeit zwar nicht bekannt, bleibt es aber bei dem Zeitraum, der kürzlich im Trailer für "The Munsters" angekündigt wurde, dürfen sich Film- und Serienfans auf eine Veröffentlichung des komödiantischen Grusels im September 2022 freuen.

In den "The Munsters"-Hauptrollen als Herman und Lily werden Jeff Daniel Phillips (54) und Zombies Ehefrau Sheri Moon Zombie (51) zu sehen sein, die es von Transsilvanien in die USA verschlägt. steht unterdessen Wednesday, die Tochter der "Addams Family", gespielt von Jenna Ortega (19). Die achtteilige Serie sei laut Netflix ein "übernatürlich geprägter Detektivspaß", in dem Wednesday als Schülerin an der Nevermore Academy versucht, eine Mordserie zu vereiteln.

