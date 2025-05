"The Morning Show" kehrt zurück: Vierte Staffel startet im Herbst

Fast zwei Jahre nach dem Finale der dritten Staffel kehrt "The Morning Show" zurück. Apple TV+ hat den Starttermin für die vierte Staffel mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bekannt gegeben.

Jennifer Aniston in der vierten Staffel der Hit-Serie "The Morning Show".

Nach einer fast zweijährigen Pause kehrt eine der erfolgreichsten Apple TV+-Serien auf die Bildschirme zurück: "The Morning Show" startet am kommenden Mittwoch in die vierte Staffel. Wie der Streaming-Dienst mitteilte, wird die Emmy-prämierte Serie mit Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) als Hauptdarstellerinnen fortgesetzt.

Die neue Staffel macht einen Zeitsprung von fast zwei Jahren nach den Ereignissen des dritten Staffelfinales. In der Welt der fiktiven UBA-NBN-Nachrichtensendung ist Frühling 2024, und die Fusion mit dem Rivalen-Netzwerk ist abgeschlossen. Laut Apple TV+ muss sich die Redaktion nun "mit neuen Verantwortlichkeiten, verborgenen Motiven und der schwer fassbaren Natur der Wahrheit in einem polarisierten Amerika" auseinandersetzen.

Neue Gesichter im Nachrichtenstudio

Neben den Rückkehrern Aniston und Witherspoon erweitert sich das Cast-Ensemble erheblich. Zu den Neuzugängen gehören Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper und Boyd Holbrook. Auch Fan-Liebling Jon Hamm kehrt in seine Rolle zurück, .

Die bestehende Besetzung umfasst Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee und Nicole Beharie. Besonders für Hamm-Fans dürfte die Rückkehr seines Charakters eine willkommene Nachricht sein, nachdem seine Zukunft in der Serie lange ungewiss war.

Dramaturgische Herausforderungen nach dem Cliffhanger

Showrunnerin Charlotte Stoudt hatte bereits nach dem Finale der dritten Staffel angedeutet, dass die Autorinnen und Autoren sich "selbst eine Menge Probleme" mit dem großen Cliffhanger geschaffen hätten. Dennoch versprach sie, dass Aniston und Witherspoon trotz ihrer sehr unterschiedlichen Wege zueinander zurückfinden würden.

"Das ist der Kern des Formats", . "Selbst wenn man für etwas zur Verantwortung gezogen werden muss, kann das Leben weitergehen." Genau diese Philosophie scheint auch die vierte Staffel zu prägen.

Machtspiele und moralische Dilemmata

In der Serie steht Alex Levy (Aniston) vor besonderen Herausforderungen. Die Tech-Milliardärin, gespielt von Hamm, hatte versucht, das UBA-Mutternetzwerk zu übernehmen. Diese Pläne führten zum Bruch zwischen den beiden Hauptfiguren und gaben Alex die Möglichkeit, bei der Fusion eine entscheidende Rolle zu spielen.

"Frauen, die sich ihre Macht zurückholen, können furchtbar zurückschlagen oder unglaublich erfolgreich sein", hatte Aniston damals . Die neue Staffel verspricht, genau diese Dynamik zu erkunden.

Produktion und Ausblick

Hinter den Kulissen fungiert weiterhin Charlotte Stoudt als Showrunnerin. Die Serie wird von Media Res in Zusammenarbeit mit Hello Sunshine, Echo Films und weiteren Produktionspartnern realisiert. Aniston und Witherspoon sind nicht nur als Hauptdarstellerinnen, sondern auch als ausführende Produzentinnen beteiligt.

Die Handlung der vierten Staffel setzt in einer Medienwelt an, die von "Deepfakes, Verschwörungstheorien und Vertuschungen" geprägt ist. Die zentrale Frage lautet: "Wem kann man trauen? Und wie kann man wissen, was tatsächlich real ist?"

Die Emmy-prämierte Serie hat sich seit ihrem Start 2019 als eine der Flaggschiff-Produktionen von Apple TV+ etabliert.