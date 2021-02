"The Mopes": Nora Tschirner als personifizierte Depression

Als "Monika" in das Leben von Musiker Mat platzt, will er sie loswerden. Doch sie ist seine Depression - gespielt von Nora Tschirner.

"The Mopes": Monika (Nora Tschirner) zwischen Susa (Paula Kalenberg) und Mat (Roel Dirven)

Neue Serie erzählt aus der Perspektive einer psychischen Erkrankung: In "The Mopes" von Drehbuchautorin Ipek Zübert und Regisseur Christian Zübert (47, "Arthurs Gesetz") wird Musiker Mat (Roel Dirven, 33) plötzlich von "Monika" (Nora Tschirner, 39) belagert. Was nach einem eher konventionellen Beziehungsdrama klingt, ist etwas ganz anderes.

Darum geht's in "The Mopes"

Singer-Songwriter Mat ist einigermaßen erfolgreich, einigermaßen glücklich vergeben und mit seinem Leben einigermaßen zufrieden. Monika ist effizient, organisiert und steht kurz vor einer Beförderung. Als die beiden aufeinandertreffen, geraten ihre Welten jedoch aus den Fugen, denn Monika ist eine mittelgradige Depression - und zwar die von Mat. Während der Musiker glaubt, die neue Frau in seinem Leben zu halluzinieren und versucht, Monika mit absurden Mitteln loszuwerden, entdeckt diese ganz neue Seiten an sich...

Neben Nora Tschirner als Depression gibt unter anderem Kathrin Angerer (geb. 1970) der "Panikstörung" ein Gesicht und Matthias Matschke (52, "Pastewka") ist als "Posttraumatische Belastungsstörung" zu sehen. In weiteren Rollen sind außerdem Paula Kalenberg (34, "Krabat") und Adina Vetter (41, "Vorstadtweiber") mit von der Partie.

Die sechs halbstündigen Folgen der Dramedy "The Mopes" laufen ab 11. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr bei TNT Comedy.