"The Masked Singer": Show wird kürzer, Rätsel werden schwieriger

Auf einer Pressekonferenz hat ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann verraten, was sich in der vierten Staffel von "The Masked Singer" verändern wird.

11. Februar 2021 - 19:58 Uhr | (wue/spot)

Moderator Matthias Opdenhövel mit den Kostümen der neuen Staffel © ProSieben/Willi Weber