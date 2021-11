"The Masked Singer": Joko Winterscheidt verstärkt das Rateteam

Das Halbfinale steht an: Ruth Moschner und Rea Garvey bekommen am Samstag bei "The Masked Singer" Unterstützung von Joko Winterscheidt.

11. November 2021 - 14:13 Uhr | (wue/spot)

Joko Winterscheidt bezeichnet sich selbst als "Riesenfan" der Show. © ProSieben/Sina Görtz