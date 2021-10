"The Masked Singer": In Folge zwei rät Janin Ullmann mit

Zum Rateteam von "The Masked Singer" gesellt sich in jeder Folge ein Stargast. In der kommenden Sendung wird Janin Ullmann dabei sein.

21. Oktober 2021 - 17:45 Uhr | (wue/spot)

Janin Ullmann, hier auf einem Event in Berlin, rät am kommenden Samstag bei "The Masked Singer" mit. © imago images/Eventpress