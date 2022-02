"The Masked Singer": In der neuen Staffel gibt es eine Fan-Maske

In der sechsten "The Masked Singer"-Staffel wird zum ersten Mal eine von einem Fan entworfene Maske, ein Fantasiewesen, zu sehen sein.

Premiere bei "The Masked Singer": Erstmals wird in der neuen Staffel ein Fan zum Masken-Designer. Das Fantasiewesen aus dessen Feder in die Realität umzusetzen, daran tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner laut Sender seit Wochen. Der Promi unter der Fan-Maske und neun weitere fantastische Kreaturen werden dann wieder versuchen, das Publikum zu begeistern.

In der vergangenen Herbst-Staffel hatte der Sender alle Fans unter 15 Jahren dazu aufgerufen, verrückte Vorschläge für eine Maske einzusenden. Das Ergebnis: Tausende kreative Entwürfe seien innerhalb kürzester Zeit eingegangen - und einer davon wurde ausgewählt und wird in der neuen Staffel zu sehen sein.

Sechste Staffel ab 19. März

Präsentiert wird auch die sechste "The Masked Singer"-Staffel von Matthias Opdenhövel (51). Die neuen Episoden sind ab 19. März immer samstags, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und Joyn zu sehen.