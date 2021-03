"The Masked Singer": Der Promi unter dem Quokka-Kostüm überrascht alle

Damit hätte wohl keiner gerechnet. Als das Quokka seine Identität preisgibt, stehen bei "The Masked Singer" alle Münder offen.

Katrin Müller-Hohenstein (55) und Franziska van Almsick (42) mussten sich bereits demaskieren. In der dritten Folge der neuen "The Masked Singer"-Staffel kämpften die übrigen acht Kostüme um eine weitere Woche Anonymität. Für das Quokka und den Flamingo wurde es am Ende eng.

Ist Leona Lewis in der deutschen "TMS"-Ausgabe dabei?

Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) waren bereit für eine neue Runde Rätselraten. Unterstützt wurden sie am Dienstagabend von Moderator Steven Gätjen (48). Konnten sie den Prominenten gemeinsam auf die Schliche kommen? Den Anfang machte der Monstronaut. Nach der Darbietung des AC/DC-Klassikers "T.N.T" tippten sie auf Comedian Teddy Teclebrhan (37), Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) oder einen der Magier-Brüder Andreas (43) oder Christian Ehrlich (39). Es folgte die Performance des Leoparden. Wer hier wohl Lady Gagas "I'll Never Love Again" zum Besten gab? Am Ratepult herrschte Einigkeit: Es könne nur Leona Lewis (35) oder Sarah Connor (40) sein - auf alle Fälle ein großer Star.

Deutlich mehr Namen fielen nach dem Auftritt des Quokkas. Als dieses den Hit "One" von U2 auf die Bühne gebracht hatte, wollten Moschner, Garvey und Gätjen sowohl die Kabarettisten Hans Werner Olm (66) oder Torsten Sträter (54) herausgehört haben als auch DJ Sven Väth (56) oder Schauspieler Ralf Moeller (62). Unter dem Flamingo-Kostüm vermuteten sie diese Woche ebenfalls einmal mehr einen Mann. Nach Kylie Minogues "All The Lovers" tippten die Drei auf die Sänger Pietro Lombardi (28), Nino de Angelo (57) oder Bill Kaulitz (31).

Die Crème de la Crème der deutschen Musikszene

Den zweiten Vierkampf des Abends eröffnete die Schildkröte. Als sie "Way Down We Go" von KALEO geschmettert hatte, grübelten Moschner, Garvey und Gätjen über Namen wie Howard Carpendale (75), Jürgen Drews (75) oder Thomas Anders (58). Auch die anschließende Performance des Dinosauriers rief drei verschiedene Namen auf den Plan. An Daft Punks "Get Lucky" könnte sich demnach Álvaro Soler (30), Sasha (49) oder Adel Tawil (42) versucht haben.

Auf die kräftige Saurier-Stimme folgte das zarte Piepsen des Kükens. Aber wer hatte Meghan Trainors "All About That Bass" so lieblich interpretiert? Die Ratejury überschlug sich vor Tipps: War es Palina Rojinski (35) oder doch Influencerin Caro Daur (25)? Schauspielerin Karoline Herfurth (36) oder Luna Schweiger (24)? Auch der Stier machte Moschner, Garvey und Gätjen zum Ende der Show mit seiner Darbietung des Fußballklassikers "You'll Never Walk Alone" noch einmal ratlos und sprachlos. Sie tippten auf Tote-Hosen-Frontmann Campino (58) oder Alexander Marcus (48), BossHoss-Sänger Sascha Vollmer (49) oder Patrick "Coach" Esume (47).

Das Quokka ist ein Schauspieler

Gewissheit über die Identität einer maskierten Person herrschte kurze Zeit später. Nachdem das Quokka und der Flamingo als letzte Verbliebene auf der Bühne zittern mussten, fiel die Entscheidung. Das Quokka musste seine Tarnung aufgeben - und zum Vorschein kam Schauspieler Henning Baum (48). Mit "dem letzten Bullen" hatte an diesem Abend wohl wirklich keiner gerechnet.