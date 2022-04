"The Masked Singer": Carolin Kebekus ergänzt das Rateteam

Carolin Kebekus unterstützt in der dritten Folge von "The Masked Singer" das Rateteam. Für viele Fans der Show sicher eine Ernüchterung. Schließlich vermuteten sie die Comedienne unter einer der Masken.

Carolin Kebekus (41) ergänzt in der dritten "The Masked Singer"-Ausgabe der sechsten Staffel das Rateteam. Die Komikerin unterstützt am Samstag (2. April) um 20:15 Uhr die festen Jurymitglieder Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48). Das gab ProSieben am Freitag bekannt. Die Kölnerin war schon mehrmals als Gast im Rateteam dabei.

Ernüchterung für Tipper

Doch handelt es sich bei der Ankündigung von Kebekus als Rategast um einen Aprilscherz? Diese Möglichkeit bringt . Schließlich vermuten viele Zuschauer die Komikerin unter einer der Masken. Sowohl als Zebra, Ork oder Seestern ist sie im Gespräch.

Die Reaktionen auf Instagram gehen in dieselbe Richtung. "Wer ist dann der Ork?", fragt etwa ein Fan. "Kann nicht sein, sie steckt doch im Zebra", ist sich ein anderer sicher.

So oft Carolin Kebekus als Gast die Jury ergänzt, genauso oft wird sie von Fans als maskierte Sängerin getippt. Bisher gab sie sich aber noch nicht die Ehre, obwohl sie erwiesenermaßen singen kann.