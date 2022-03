The Masked Singer 2022: Start und Sendetermine von Staffel 6

Mitte März 2022 geht es bei ProSieben mit "The Masked Singer" wieder ins große Rätselraten: Wer verbirgt sich unter den Kostümen? Die AZ verrät, wann und wo Sie die Show sehen können.

"The Masked Singer" ist seit dem Start in Deutschland im Jahr 2019 ein Quotenschlager: Im März 2022 geht die Sendung in die bereits sechste Staffel. Doch wann läuft "The Masked Singer"? Die AZ zeigt Ihnen alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick.

Auch heuer schlüpfen wieder zehn Promis in unterschiedliche Kostüme und geben ihr Gesangstalent zum Besten. Eine Besonderheit der sechsten Staffel: Für eines dieser Kostüme diente eine Kinderzeichnung als Vorlage.

"The Masked Singer" 2022: Moderation und Jury

Wie jedes Jahr wird wieder Matthias Opdenhövel durch die Sendung führen. Zur Jury gibt es von offizieller Seite noch keine Informationen. Bislang bestand diese immer aus festen Mitgliedern, darunter Ruth Moschner und Rea Garvey, sowie von Folge zu Folge unterschiedlichen Gastjuroren.

Start von "The Masked Singer" 2022

Starten wird "The Masked Singer" am Samstag, den 19. März 2022 um 20.15 Uhr. Für diejenigen, die vorab rätseln möchten, sind einige Kostüme bereits jetzt angekündigt.

Wann läuft "The Masked Singer" 2022? Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Folge Datum und Uhrzeit Folge 1 Samstag, 19. März 2022, 20.15 Uhr Folge 2 Samstag, 26. März 2022, 20.15 Uhr Folge 3 Samstag, 2. April 2022, 20.15 Uhr Folge 4 Samstag, 9. April 2022, 20.15 Uhr Folge 5 Samstag, 16. April 2022, 20.15 Uhr Folge 6 Samstag, 23. April 2022, 20.15 Uhr

"The Masked Singer" 2022 im TV und Stream

Wie gewohnt können Sie "The Masked Singer" über den Privatsender ProSieben verfolgen. Sollten Sie eine Folge verpassen, können Sie diese beim hauseigenen unmittelbar nach der TV-Ausstrahlung ansehen.