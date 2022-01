"The Masked Dancer": Yvonne Catterfeld rät im Finale mit

Wer gewinnt das Finale von "The Masked Dancer? In der vierten und letzten Folge der ProSieben-Tanzshow unterstützt Yvonne Catterfeld das Rateteam.

Sängerin Yvonne Catterfeld (42) unterstützt das Rateteam im Finale der ProSieben-Tanzshow "The Masked Dancer" (27. Januar, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn). Die Siegerin von "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" nimmt an der Seite von Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) Platz.

Klaws gewann als Mülli Müller die bisher letzte Staffel von "The Masked Singer". Gätjen landete beim Weihnachtsspecial als Rentier hinter Catterfeld, die als singende Weihnachtsgans die festliche Sonderausgabe gewann.

Vier maskierte Tänzer im Finale

In der vierten und letzten Folge von "The Masked Dancer" treten der Affe, der Buntstift, die Maus und das Zottel gegeneinander an. Bereits ausgeschieden und enttarnt sind der Sänger Eloy de Jong (48) als Maximum Power, der ehemalige Boxer Axel Schulz (53) als Schaf und die Show-Legende Ute Lemper (58) als Glühwürmchen.