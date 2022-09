"The Mandalorian": Der erste Trailer zu Staffel drei ist da

Baby Yoda macht wieder die weit, weit entfernte Galaxis unsicher. Zur kommenden dritten Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" ist jetzt ein erster Teaser-Trailer erschienen. Das Video gibt Einblicke in die Handlung der kommenden Episoden.

© Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Darstellerin Katee Sackhoff (r.) kehrt in der dritten "The Mandalorian"-Staffel vermutlich als Widersacherin des Mandalorianers (Pedro Pascal) zurück.

Im Februar 2023 werden Baby Yoda und sein mandalorianischer Beschützer zurückkehren. Dann nämlich erscheint auf Disney+ die dritte Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" mit Pedro Pascal (47) in der Hauptrolle. Auf der gerade stattfindenden D23 Expo des Disney-Konzerns wurde nun auch . Der Clip deutet bereits wesentliche Handlungsstränge der kommenden Episoden an.

Prominent im Trailer zu sehen, ist Rückkehrerin Katee Sackhoff (42), die bereits in Staffel zwei auftrat. Sie spielt Bo-Katan Kryze, die Herrscherin des Planeten Mandalore, und möchte nun aller Wahrscheinlichkeit nach Pascals Figur das sogenannte Dunkelschwert in einem fairen Kampf abnehmen, um zur rechtmäßigen Herrscherin des Heimatplaneten der Mandalorianer zu werden.

Der Mandalorianer hat gegen das Gesetz seines Clans verstoßen

Pascals Figur Din Djarin hat zudem Probleme in seinem eigenen mandalorianischen Clan, da er unerlaubterweise seinen ikonischen Helm abgenommen hat. Die Schmiedin (Emily Swallow, 42) informiert ihn daher im Trailer zur "Star Wars"-Serie darüber, dass er kein Mandalorianer mehr sei.

Außerdem im Trailer zu sehen, sind die Rückkehrer Carl Weathers (74) als Greef Karga und Amy Sedaris (61) als Peli Motto. Vor der dritten "The Mandalorian"-Staffel wird am 21. September auf Disney+ zunächst die "Star Wars"-Serie "Andor" mit Diego Luna (42) erscheinen.