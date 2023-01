"The Last of Us": Zweite Staffel für Videospiel-Adaption bestätigt

Die HBO-Serie "The Last Of Us" wurde für eine zweite Staffel verlängert. Die düstere Videospiel-Adaption feiert mit Staffel eins derzeit große Erfolge.

Pedro Pascal in "The Last of Us".

Die Serie "The Last of Us" hat in den USA bei HBO Max und hierzulande via Wow, dem eigenständigen Streaming-Dienst von Sky, einen Traumstart hingelegt. Sie zählt zu HBOs zweitgrößtem Serienstart nach "House of the Dragon" und bei Wow hat sie für den zweitbesten non-linearen Start überhaupt auf der Plattform gesorgt. Auf der Bewertungsplattform weist die Serie derzeit (Stand: 28. Januar) ein Rating von 97 Prozent auf. Jetzt steht wohl wenig überraschend fest, dass die Videospiel-Adaption eine zweite Staffel erhält.

"Ich bin beindruckt, fühle mich geehrt und bin offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen", zitiert Sky in einer Pressemitteilung Executive Producer Neil Druckmann (44). "Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können! Im Namen aller Mitarbeiter von Naughty Dog und PlayStation möchte ich mich bei Ihnen bedanken!" Executive Producer Craig Mazin (51) fügte an: "Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft, und noch dankbarer bin ich den Millionen von Menschen, die uns auf dieser Reise begleitet haben." Das Publikum habe ihnen die Chance gegeben, weiterzumachen, "und als Fan der Charaktere und der Welt, die Neil und Naughty Dog erschaffen haben, kann ich es kaum erwarten, wieder darin einzutauchen".

Joel und Ellie im Mittelpunkt

"The Last of Us" verfolgt die Geschichte der Figuren Joel und Ellie, dargestellt von den beiden "Game of Throne"-Stars Pedro Pascal (47) und Bella Ramsey (19). Gemeinsam muss sich das ungleiche Duo durch eine von Zombie-ähnlichen Wesen überrannte Welt schlagen, in der ein Pilzbefall für den Untergang der Menschheit gesorgt hat. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Playstation-Spiel, das 2013 erschienen war und 2020 einen zweiten Teil spendiert bekam.