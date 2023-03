"The Kardashians": Startdatum und Trailer zu Staffel drei

Jetzt steht fest, wann der Kardashian-Jenner-Clan mit neuen Episoden von "The Kardashians" auf Disney+ zu sehen sein wird. Einen ersten kurzen Trailer zu Staffel drei der Reality-TV-Serie gibt es obendrein.

Kim Kardashian und Co. kehren mit neuen Episoden ihrer Reality-TV-Show "The Kardashians" zu Disney+ zurück.

Bereits in rund zwei Monaten kehrt die wohl berühmteste Reality-TV-Familie der Welt mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurück. Wie der Streamingdienst Disney+ am heutigen Tag bekannt gegeben hat, startet die dritte Staffel von "The Kardashians" am 25. Mai in Deutschland bei Disney+. Neue Folgen der Reality-TV-Show werden im Anschluss an die Staffel-Premiere jeden Donnerstag auf dem Streaming-Service erscheinen. .

Kim Kardashian: "Jeder hat seine eigene Wahrheit"

Gleich zu Beginn des Vorschauvideos erklärt Superstar Kim Kardashian (42): "Jeder hat seine eigene Wahrheit darüber, wie er denkt, dass etwas passiert ist". Kims Schwester Khloé Kardashian (38) fügt hinzu: "Ich würde euch gerne sagen, dass dies eine ruhige, entspannte, heitere Staffel wird - wird sie aber nicht".

"Meint ihr, ich brauche eure Erlaubnis?", scheint eine aufgebrachte Kim Kardashian im Anschluss ihre Halbschwestern Kendall (27) und Kylie Jenner (25) zu fragen, während Kourtney Kardashians (43) Ex Scott Disick (39) versichert: "Ich habe noch nie so viel Drama in meinem Leben gesehen".

Laut der offiziellen Synopse zur dritten Staffel von "The Kardashians" wird sich der Kardashian-Jenner-Clan in den neuen Episoden auf Disney+ "mit Mutterschaft, Co-Elternschaft und dem Aufbau ihre eigenen Imperien beschäftigen". Dabei soll der "Zusammenhalt" der Großfamilie "auf die Probe gestellt" werden, und es soll zu "Spannungen" kommen, doch würden die Kardashians "als Familie [...] zusammen den Sturm überstehen".