"The Kardashians": Diese Dramen könnten in Staffel zwei zu sehen sein

Am 22. September kehrt der Kardashian-Jenner-Clan auf Disney+ mit der zweiten Staffel von "The Kardashians" zurück. Welche der großen öffentlichen Dramen der vergangenen Monate werden in der Serie zu sehen sein?

Mit der ersten Staffel von "The Kardashians" stellte der Kardashian-Jenner-Clan einen Rekord auf. Die Show feierte am 14. April in den USA auf dem Streamingdienst Hulu und in Deutschland auf Disney+ via Star Premiere. hatte "The Kardashians" den bisher erfolgreichsten Start einer Star-Original-Produktion. Fans mussten auf die zweite Staffel rund um Kim, Khloé, Kris, Kourtney, Kendall und Kylie nicht lange warten. Am 22. September kehrt "The Kardashians" zurück - und könnte Zuschauerinnen und Zuschauer nähere Details über diese Dramen geben...

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Diese Zeitspanne könnte Staffel zwei abdecken

Wirft man einen Blick auf die Themen der ersten Staffel, ergibt sich ungefähr eine Zeitspanne von vier Monaten. Die Show begann mit den wieder aufkommenden Schlagzeilen rund um Kim Kardashians (41) Sextape, welche im September 2021 kursierten. Im Staffelfinale wurden dann die Gerüchte über Tristan Thompsons (31) weiteren Fehltritt gegenüber Khloé Kardashian (38) thematisiert. Diese Geschichte kam im Dezember 2021 in den Medien auf.

Ein ähnlicher Zeitrahmen ist also auch für die zweite Staffel denkbar, die vermutlich ebenfalls zehn Episoden umfassen wird. In den Trailern der neuen Staffel geht es unter anderem um die Geburt von Kylie Jenners (25) Sohn, welcher im Februar 2022 zur Welt kam. Außerdem werden Ausschnitte von den Familienmitgliedern bei der Met-Gala gezeigt, die in diesem Jahr am 2. Mai stattfand. Wenn die zweite Staffel ansetzt, wo die erste aufgehört hat, wäre denkbar, dass sie sich etwa mit den Dramen von Januar 2022 bis Anfang Mai 2022 auseinandersetzen wird. Was geschah in dieser Zeit im Leben der Familie?

Khloé Kardashian und Tristan Thompson erwarten zweites Kind

Die erste Staffel endete mit einem Cliffhanger - Kris Jenner (66) erhielt während eines Interviews eine offenbar überraschende Nachricht auf ihrem Handy. Deren Inhalt blieb bisher offen. Fans haben spekuliert, dass es sich dabei um die Geburt von Kylie Jenners Sohn handeln könnte. Bis heute ist der Name des Kindes - das ursprünglich Wolf genannt worden ist, später aber laut Jenner umbenannt wurde - nicht öffentlich bekannt. Diese Frage könnte in der zweiten Staffel von "The Kardashians" aufgelöst werden.

Zeitlich liegt aber eine andere familiäre Nachricht näher, die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt war. Im August 2022 wurden Tristan Thompson und Khloé Kardashian zum zweiten Mal Eltern. Das bedeutet, dass die Leihmutter des Ex-Paares im Dezember schwanger geworden sein müsste. Könnte Kris Jenner diese freudige Nachricht auf ihrem Handy erhalten haben - kurz nachdem bekannt wurde, dass Thompson ein Kind mit einer anderen Frau erwartete? Ein Trailer der zweiten Staffel deutet zudem darauf hin, dass Khloé über eine neue Liebe in ihrem Leben sprechen könnte.

Welche Rolle spielt Pete Davidson in Staffel zwei?

Eine weitere Frage, die sich zahlreiche Fans stellen: Wird Pete Davidson in der zweiten Staffel zu sehen sein? In der ersten Staffel erzählte Kim Kardashian vorsichtig von ihrer neuen Liebe, von der sie mittlerweile wieder getrennt ist. In Erscheinung trat der Ex-"Saturday Night Live"-Star in der Show allerdings noch nicht.

In einem Trailer der zweiten Staffel sieht man Davidson in einer kurzen Sequenz. Auf die Frage Kardashians, ob er mit ihr duschen wolle, reagiert er begeistert und folgt ihr. Doch sollten sich Fans nicht zu früh über den Ausschnitt mit dem 28-Jährigen freuen. Wie "Page Six" unter Berufung auf Insider , wird Davidson kaum in der Show auftreten. "Er ist immer im Hintergrund, aber die Reality-Welt ist nicht für Menschen wie Pete gemacht", erklärte eine Quelle der Seite. Er sei eine "sehr private Persönlichkeit". Die Trennung wird wohl ebenfalls kein Thema in der zweiten Staffel sein, da diese erst Anfang August bekannt wurde.

Themen, die klar aus dem Trailer heraus gehen, sind hingegen Kylie Jenners Leben als frisch gebackene Zweifach-Mutter sowie der Gerichtsstreit mit Blac Chyna (34). Die Ex-Freundin und Mutter des Kindes von Rob Kardashian (35) ist bereits seit Jahren im Gerichtsstreit mit der Familie. Sie behauptete, dass Rob sie belästigt und geschlagen habe und der Kardashian-Jenner-Clan nach dem Beziehungsende ihre Karriere zerstört hätte. Im April 2022 begann der Prozess. "Sie verklagt uns auf über 100 Millionen Dollar und wir überlassen unser Schicksal den Händen von zwölf zufälligen Menschen. Was, wenn die uns hassen?", fragt sich Khloé Kardashian in einer Szene.

Die spontane Hochzeit in Las Vegas

Kourtney Kardashian (43) zeigt sich im Teaser unterdessen bei den Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit mit Schlagzeuger Travis Barker (46). Das Paar hat spontan im April in Las Vegas geheiratet. Ende Mai folgte die große Hochzeit in Italien. Aber liefen dort die Kameras mit? Showrunnerin Danielle King antwortete auf diese Frage dem Magazin "Distractify" Anfang Mai: "Ich weiß nie, was ich verraten darf und was ich nicht verraten darf. [...] Wir hatten Kameras in Vegas. Mehr sage ich dazu nicht."

Ob die Hochzeit in Italien in der zweiten Staffel ebenfalls eine Rolle spielen wird, ist noch unklar. Denkbar ist allerdings, dass man das große Event erst in einer dritten Staffel zu Gesicht bekommt. Zwar ist diese von Seiten Disneys noch nicht bestätigt, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch nach der zweiten Staffel mit der Reality-Show der Familie weiter gehen wird. , dass Hulu zwei Staffeln über insgesamt 40 Folgen geplant habe. Da die erste Staffel aus zehn Folgen bestanden hat und dies wohl auch bei der zweiten der Fall sein wird, bleiben den Fans noch zwanzig Folgen aus dem Leben der Stars versprochen.