"The Idol": So ist die neue Serie mit The Weeknd und Lily-Rose Depp

Die neue Serie "The Idol" mit The Weeknd und Lily-Rose Depp ist auch in Deutschland bei Sky und Wow gestartet. Lohnt sich die Mischung aus Erotik-Thriller und Showbusiness-Satire?

Lily-Rose Depp und Abel "The Weeknd" Tesfaye spielen die Hauptrollen in "The Idol".

Die neue, düstere Hochglanz-Showbusiness-Serie "The Idol" ist beim US-Streamingdienst Max gestartet. In der Show von "Euphoria"-Serienschöpfer Sam Levinson (38) spielen Musik-Superstar Abel "The Weeknd" Tesfaye (33) sowie Johnny Depps (59) Tochter Lily-Rose Depp (24) die Hauptrollen. Musiker The Weeknd zeichnet als Co-Serienschöpfer auch für die kreative Richtung der Show verantwortlich. In Deutschland erscheinen die sechs Episoden der ersten "The Idol"-Staffel bei Sky und dessen Streamingdienst Wow. Neue Folgen sind immer montags verfügbar - zeitgleich zur Ausstrahlung in den USA.

Darum geht es in "The Idol"

Popstar Jocelyn (Depp) steht auf der Bühne, seit sie elf Jahre alt ist. Nach einem privaten Schicksalsschlag erlitt die Sängerin einen Nervenzusammenbruch, und arbeitet nun an ihrem Comeback. Eine neue Single und Stadiontour sind geplant. Darauf bereitet sich Jocelyn in ihrer luxuriösen Villa in Los Angeles vor. Sie studiert ihre Performances ein, tüftelt an ihrer Musik, und posiert leichtbekleidet für das Cover ihres neuen Albums - immer flankiert von einer ganzen Reihe von Managern, Vertretern ihres Plattenlabels und Publizisten.

Auf einer rauschenden Party in einem Nachtclub lernt Jocelyn den zwielichtigen Clubbetreiber Tedros (The Weeknd) kennen, der die junge Frau sofort in seinen Bann zieht. Die beiden beginnen eine von gegenseitiger Manipulation geprägte, toxische Beziehung. Tedros mischt sich nach und nach auch in Jocelyns professionelles Leben ein, und scheint bemüht, die kreative Kontrolle über ihre Karriere zu übernehmen. Jocelyn setzt derweil ihrerseits alles daran, wieder ihren rechtmäßigen Platz auf dem Pop-Olymp einzunehmen.

Die Darsteller und ihre Rollen

"The Idol" markiert das Serien-Schauspieldebüt der zwei Hauptdarsteller Abel "The Weeknd" Tesfaye und Lily-Rose Depp. Während Musiker The Weeknd bislang in einer Unzahl von Musikvideos zu sehen war, spielt der 33-Jährige nun in "The Idol" seine erste dramatische Hauptrolle. Johnny Depps Tochter Lily-Rose Depp steht hingegen bereits seit beinahe zehn Jahren professionell vor der Kamera, und spielte ihre erste Hauptrolle im Jahr 2016 in Kevin Smiths (52) Horrorkomödie "Yoga Hosers".

Neben ihren beiden Hauptdarstellern bietet die neue Max-Serie eine Mischung aus vertrauten Gesichtern und frischen jungen Stars. So spielt etwa "Simpsons"-Legende Hank Azaria (59) Jocelyns Manager Chaim, Charakterdarstellerin Jane Adams (58) Plattenlabel-Executive Nikki Katz und der besonders durch "Hostel" (2005) bekannt gewordene Horrorfilmregisseur Eli Roth (51) Konzertveranstalter Andrew Finkelstein.

Daneben wirken vor der Kamera aber auch der aus der Sitcom "Schitt's Creek" bekannte Dan Levy (39) als Jocelyns Publizist Benjamin, Rachel Sennott ("Bodies Bodies Bodies", 27) als Jocelyns persönliche Assistentin Leia, Ex-YouTuber Troye Sivan (28) als Jocelyns Kreativdirektor Xander und K-Pop-Star Jennie Kim (27) als Jocelyns Backup-Tänzerin Dyanne mit.

Lohnt sich "The Idol"?

Serienschöpfer Sam Levinson schließt mit "The Idol" nahtlos an seine vorherige Erfolgsproduktion "Euphoria" an. Hier wie dort dreht sich die Handlung um rauschende Partys, Sex und Drogen. Doch im Unterschied zu Teenagern an einer Highschool steht bei "The Idol" ein düsterer Blick auf die Musikindustrie und den allgegenwärtigen Starkult im Mittelpunkt.

Popstar Jocelyn scheint schon vor Serienbeginn alles erreicht zu haben. Sie ist umgeben von einer riesigen Entourage an vermeintlichen Helfern und Unterstützern, doch wirkt dabei stellenweise komplett isoliert. Denn es bleibt offen, ob sich die Menschen um sie herum wirklich um ihr Wohlergehen sorgen, oder lediglich finanziell von ihr profitieren wollen.

Nach dem Tod ihrer Mutter, einem Karriereknick sowie einer öffentlichen Demütigung ist Jocelyn daher besonders anfällig für den hochmanipulativen Selbsthilfe-Guru Tedros, der sich erfolgreich in ihr Leben drängt. Gerade die Szenen, in denen Tedros dem jungen Popstar Musik- und Karriereratschläge gibt, überzeugen, da es so wirkt, als würde Superstar The Weeknd - der auch an den Drehbüchern zur Serie mitschrieb - hier eigene Einsichten zu Musikbusiness und Starkult teilen.

Daneben wirft "The Idol" einen schonungslosen Blick auf die stellenweise menschenverachtenden Mechanismen des Showbusinesses, hinter denen sich menschliche Abgründe verbergen. Hauptdarstellerin Lily-Rose Depp spielt ihre Rolle mit vollem Körpereinsatz, was bereits bei der Serienpremiere während des Filmfestivals in Cannes nicht allen Kritikern und Zuschauern zugesagt hat. Dieser Umstand dürfte gerade Serienschöpfer Levinson schon von seiner mit insgesamt neun Emmys ausgezeichneten Vorgängerserie "Euphoria" wohlbekannt sein.