"The Idol": Neuer Trailer zur Sky-Serie mit The Weeknd

Das Seriendebüt von The Weeknd rückt näher. Sky hat einen neuen Trailer zu "The Idol" veröffentlicht. An der Seite von Lily-Rose Depp spielt er einen Lifestyle-Guru. Der Popstar schrieb die Serie zusammen mit "Euphoria"-Macher Sam Levinson.

Lily-Rose Depp und The Weeknd in "The Idol".

Das Seriendebüt von Superstar The Weeknd (33) rückt näher. Sky Deutschland hat einen zu "The Idol" veröffentlicht. Die HBO-Produktion mit Johnny Depps (59) Tochter Lily-Rose Depp (23) startet am 5. Juni 2023 bei Sky Q und dem hauseigenen Streamingdienst WOW.

Popstar Lily-Rose im Bann von Guru "The Weekend": Die Story von "The Idol"

Lily-Rose Depp spielt die junge Sängerin Joss, die sich nach einem Nervenzusammenbruch neu erfinden will - als "böses, böses Pop-Girl", wie es in dem Trailer heißt. Dabei gerät sie in den Bann von Tedros (The Weekend). Der Nachtclubbesitzer ist eine Art Lifestyle-Guru, der Popmusik als "das ultimative Trojanische Pferd" begreift. Um was genau in die Köpfe von wem zu schmuggeln, lässt der Teaser offen. Besorgte Mitarbeiter befürchten aber, dass Tedros Joss das "Gehirn gewaschen" hätte.

Inszeniert von "Euphoria"-Macher Sam Levinson

The Weeknd, aufgrund seiner Abrufzahlen bei Spotify vom gerade zum beliebtesten Künstler der Welt gekürt, schrieb an seinem Seriendebüt selber mit. Abel Tesfaye, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, tat sich dabei mit Sam Levinson (38) zusammen. Der "Euphoria"-Macher produziert und inszeniert alle Episoden von "The Idol". Der Einfluss seiner anderen HBO-Hitserie ist im Trailer deutlich zu sehen. Sex, Drugs und Hedonismus, die eine Leere kaschieren sollen.

Sein Schauspieldebüt hatte The Weekend 2019 in "Uncut Gems". Im Netflix-Film spielte er sich an der Seite von Adam Sandler (56) jedoch selbst. Neben ihm und Lily-Rose Depp ist übrigens die im letzten Jahr bei einem Autounfall verstorbene Anne Heche (1969-2022) in ihrer letzten Serienrolle zu sehen.