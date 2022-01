"The Flight Attendant": Sharon Stone spielt Kaley Cuocos Mutter

In der zweiten Staffel von "The Flight Attendant" stößt Sharon Stone zum Cast. Sie wird die entfremdete Mutter von Kaley Cuocos Figur spielen.

Schauspielerin Kaley Cuoco (36) hat für die zweite Staffel ihrer Serie "The Flight Attendant" stolz einen namhaften Neuzugang verkündet. Niemand Geringeres als "Basic Instinct"-Star Sharon Stone (63) wird in den neuen Folgen die Mutter von Cuocos Figur verkörpern. Das gab die "Big Bang Theory"-Darstellerin bekannt.

In der Bildbeschreibung kann sie ihr Glück noch immer nicht fassen: "Nun kann ich endlich diese Nachrichten teilen. Hi, Mom, ich liebe dich! Ernsthaft, was für ein Leben darf ich führen?!"

Darum geht es in der ersten Staffel

Cassie Bowden (Cuoco) genießt die Vorzüge als Flugbegleiterin in den Metropolen dieser Welt und führt ein zügelloses Leben voller Abenteuer, Alkohol und Affären. Auf einem Flug nach Bangkok lässt sich die unbekümmerte Lebefrau auf einen Flirt mit Geschäftsmann Alex Sokolov (Michiel Huisman, 40) ein und verbringt eine Nacht mit ihm. Am nächsten Morgen beginnt der Albtraum: Alex liegt mit durchgeschnittener Kehle neben ihr und Cassie räumt aus Angst vor der Polizei den Tatort auf.

Die erste Staffel, die im Oktober 2021 ihre Premiere bei Warner TV Serie in Deutschland feierte, drehte sich zudem um die komplizierte Beziehung zwischen Cassie und ihrem verstorbenen Vater. Die neuen Episoden sollen vertiefen, dass aufgrund von Cassies Alkoholismus auch das Verhältnis zu ihrer Mutter höchst zerrüttet ist.

"The Flight Attendant" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Chris Bohjalian. Die zweite Staffel soll im Frühjahr 2022 bei HBO Max Premiere feiern.