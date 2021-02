"The Crown" ist Favorit: Netflix kann auch bei den SAG Awards abräumen

Die Nominierungen für die jährlich von der US-Schauspielergewerkschaft verliehenen SAG Awards sind am 04. Februar bekannt gegeben worden. Netflix kann auch hier zahlreiche Preise abräumen.

Nachdem unterschiedliche Netflix-Produktionen am 03. Februar schon bei den Golden Globes insgesamt ganze 42 Mal für einen Preis - darunter jeweils sechs Nominierungen für und "Mank" - vorgeschlagen worden sind, kann der Streamingriese auch bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) hoffen. Am 04. Februar wurden die Nominierungen der US-Schauspielergewerkschaft bekannt gegeben. Unter den Kandidaten für eine Auszeichnung befinden sich erneut zahlreiche Serien und Filme des Dienstes.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bei den SAG Awards bringt es Netflix auf insgesamt 30 Nominierungen - 13 bei den Filmen, 17 bei den Serien - und führt somit ein weiteres Mal die Konkurrenz deutlich an. Die im Bereich Film zweitplatzierten Amazon Studios sind dort vier Mal im Rennen, in den Serien-Kategorien landet HBO mit sieben Nominierungen auf dem zweiten Rang. Alleine unter den Nominierten für den besten Cast eines Spielfilms befinden sich mit "Da 5 Bloods", "Ma Rainey's Black Bottom" und "The Trial of the Chicago 7" drei Produktionen von Netflix. Daneben sind "Minari" (A24) und "One Night in Miami" (Amazon Studios) für den Preis vorgeschlagen.

Als beste männliche und weibliche Darsteller in einer Film-Hauptrolle sind unter anderem der verstorbene Chadwick Boseman (1976-2020) und Viola Davis (55) - beide "Ma Rainey's Black Bottom" - nominiert. Gary Oldman (62) könnte die Trophäe für seine Rolle in "Mank" einheimsen. Als bester Nebendarsteller wurde Boseman zudem posthum für "Da 5 Bloods" vorgeschlagen. Für das beste Ensemble in einer Drama-Serie sind ebenfalls fast nur Titel im Rennen, die bei Netflix zu sehen sind: "Better Call Saul", Bridgerton", "The Crown", "Lovecraft Country" und "Ozark".

"The Crown" und "Schitt's Creek" ganz vorne dabei

Wie schon bei den Golden Globes ist die Erfolgsserie "The Crown" ohnehin einer der großen Favoriten. Zusammen mit "Schitt's Creek" bringt sie es auf die meisten Nominierungen - jeweils fünf - im Serienbereich. In der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Drama-Serie" hat Netflix beispielsweise einen Award bereits sicher in den Händen. Hier sind mit Gillian Anderson (52), Olivia Colman (47), Emma Corrin (25), Julia Garner (27) und Laura Linney (56) drei Mal "The Crown" und zwei Mal "Ozark" nominiert. Bei den männlichen Kollegen können Jason Bateman (52, "Ozark"), Bob Odenkirk (58, "Better Call Saul"), Regé-Jean Page (31, "Bridgerton"), Josh O'Connor (30, "The Crown") und Sterling K. Brown (44, ) hoffen.

Auch sonst ähneln die Nominierungen denen der Golden Globes. -Star Kaley Cuoco (35) hat für "The Flight Attendant" etwa auch bei den SAG Awards die Chance auf den Preis der besten Schauspielerin in einer Comedy-Serie. Mark Ruffalo (53), Ethan Hawke (50) und Hugh Grant (60) sind für "I Know This Much Is True", "The Good Lord Bird" und "The Undoing" als beste Darsteller in einem TV-Film oder einer Mini-Serie nominiert. Auch die deutsche Helena Zengel (12) ist für ihre Rolle in "News of the World" erneut nominiert - als beste Nebendarstellerin in einem Film.

Wegen der Corona-Pandemie werden die Screen Actors Guild Awards 2021 später als gewohnt stattfinden. Die Auszeichnungen, die oftmals ein Indikator für die Oscars sind, werden in diesem Jahr am 04. April verliehen. Die 93. Oscarverleihung soll dann am 25. April stattfinden, während die Nominierungen für den 15. März erwartet werden.