"The Boys": Homelander Antony Starr verabschiedet sich von "Monster"

Mehrere Wochen nach dem Ende der Dreharbeiten zur letzten Staffel von "The Boys" verabschiedet sich Antony Starr von der Serie und seiner Figur Homelander.

Antony Starr (49) hat etwas Zeit gebraucht, um zu verarbeiten, dass er vermutlich nicht so schnell zu seiner bisher größten Rolle zurückkehren wird. Mehrere Wochen nach dem Ende der Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Boys" verabschiedet sich der Schauspieler jetzt von der beliebten Serie und seiner Figur Homelander. Die fünfte Staffel, die voraussichtlich 2026 erscheint, ist nach aktuellem Stand die letzte von "The Boys".

Eine "wunderschöne, komplexe, verdrehte, köstliche Serie"

Es sei schwierig für ihn, "in Worte zu fassen, was für eine unglaubliche Reise es gewesen ist", zu mehren Bildern, die ihn in seiner Rolle oder auch mit Kolleginnen und Kollegen zeigen. Er habe mit einem großartigen Team an der Serie gearbeitet und es sei "wahrhaftig das Highlight meiner Karriere", schreibt Starr, der für sein herausragendes Spiel als Homelander in den letzten Jahren häufig gefeiert wurde.

Er könne sich nur bei allen bedanken, egal ob bei den Fans, den Schauspielern, der Crew oder weiteren Menschen hinter den Kulissen - darunter auch bei jenen, die ihn gecastet haben. Dies sei "eine großartige Entscheidung" gewesen, wie Starr scherzt. Das Team habe zusammen eine "wunderschöne, komplexe, verdrehte, köstliche Serie" erschaffen.

"Schräges Juwel eines Charakters"

"Ich liebe diese Serie. Und ich liebe diese Figur. Wirklich", berichtet Starr über Homelander, einen aufbrausenden und rachsüchtigen Egomanen mit Superkräften. "Dieser komplexe Charakter hat mir den Raum und die Freiheit geboten, Grenzen auf eine Weise zu entdecken und auszuloten, die ich nicht erwartet hätte", erklärt der 49-Jährige. Für diese Erfahrung werde er immer dankbar sein. Eric Kripke (51), den Kopf hinter der Serie, bezeichnet Starr als "Co-Elternteil dieses schrägen Juwels eines Charakters. Wir haben ein Monster erschaffen, Sir. Ich werde ihn vermissen, und dich auch." Dieses kreative Kapitel in seinem Leben sei jetzt allerdings abgeschlossen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die erste Staffel von "The Boys" wurde 2019 veröffentlicht. Kripke hatte , dass die Dreharbeiten zur letzten Season mittlerweile beendet sind. "Dies ist das letzte Mal, dass ich an diesem Set bin. Es wird bald abgerissen", schrieb er bei Instagram. Für ihn sei es "bittersüß", er verspüre aber vor allem Dankbarkeit. Der "The Boys"-Ableger "Gen V" kehrt unterdessen schon bald auf die Bildschirme zurück. Die zweite Staffel ist ab dem 17. September zu sehen, wie Amazons Streamingdienst Prime Video vor einigen Wochen mitgeteilt hat.